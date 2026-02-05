Hindustan Hindi News
मैं हूं ना 2 के लिए शाहरुख खान ने फिर मिलाया फराह संग हाथ, डबल होगा धमाका क्योंकि…

मैं हूं ना 2 के लिए शाहरुख खान ने फिर मिलाया फराह संग हाथ, डबल होगा धमाका क्योंकि…

संक्षेप:

शाहरुख खान के फैंस के लिए गुड न्यूज है। एक्टर अब मैं हूं ना के सीक्वल मैं हूं ना 2 में काम करेंगे। लेकिन इसके अलावा फैंस के लिए एक और खुशी की बात है वो आप स्टोरी में आगे पढ़ें।

Feb 05, 2026 07:43 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
शाहरुख खान की फिल्म मैं हूं ना सुपरहिट थी। इस फिल्म की स्टोरी और स्टार कास्ट को दर्शकों ने काफी प्यार दिया था। फिल्म में शाहरुख, जायद खान, शाहरुख खान, अमृता राव और सुनील शेट्टी लीड रोल में थे। अब खबर आ रही है कि मैं हूं ना 2 को लेकर प्लान किया जा रहा है और उस पर डबल गुड न्यूज यह है कि इसमें शाहरुख का डबल रोल होने वाला है।

शाहरुख के डबल रोल

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक फराह खान ने शाहरुख खान के लिए एक एक्साइटिंग डबल रोल का कन्सेप्ट रखा है, जिससे सुपरस्टार एक्साइटेड हैं। इसके पीछे का आइडिया है कि इमोशव और एंटरटेनमेंट को सीक्वल में बढ़ाया जाएगा और शाहरुख 2 अपोजिट किरदार निभाएंगे।

क्या हो सकती है फिल्म की स्टोरी

सोर्स के मुताबिक फिल्म में देशभक्ति की कहानी दिखाई जाएगी जिसमें ओरिजनल कास्ट ही वापस आएगी। इसमें दिखाया जाएगा कि भारत के लिए एक नई धमकी आएगी और इसमें एक्शन और कॉमेडी दिखाई जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि कोर स्टोरी आइडिया शाहरुख की तरफ से ही आया है।

रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि शाहरुख, फराह खान से मैं हूं ना 2 की पूरी स्टोरी, किंग की रिलीज के बाद सुनेंगे। इसके बाद शाहरुख फाइनल कॉल लेंगे।

लोगों के रिएक्शन

इस खबर पर लोगों के काफी अच्छे रिएक्शन आ रहे हैं। एक ने लिखा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं काफी खुश हूं शाहरुख सर को वापस उस किरदार में देखने के लिए। वहीं एक ने लिखा कि किंग के बाद शाहरुख की अगली फिल्म फराह के साथ वो भी मैं हूं ना 2 मजेदार होगा।

किंग में आएंगे नजर

बता दें कि शाहरुख फिल्म किंग में बिजी हैं। यह फिल्म इसी साल दिसंबर में रिलीज होगी। फिल्म में शाहरुख के साथ बेटी सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन और अनिल कपूर भी हैं।

शाहरुख-सुहाना की पहली फिल्म साथ में

शाहरुख और सुहाना की साथ में यह पहली फिल्म होने वाली है। फैंस दोनों पापा-बेटी को साथ में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। वहीं दीपिका के साथ शाहरुख की जोड़ी को देखने के लिए भी फैंस बेताब हैं।

दीपिका-शाहरुख की फिल्में

दीपिका ने अपने करियर की शुरुआत शाहरुख की फिल्म ओम शांति ओम से ही की थी। इसके बाद दोनों ने हैप्पी न्यू ईयर, चेन्नई एक्सप्रेस, जवान और पठान में काम किया था। दोनों की साथ में सभी फिल्में हिट रही हैं तो देखते हैं किंग क्या कमाल करती है।

Shah Rukh Khan farah khan

