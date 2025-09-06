Shah Rukh Khan Team Reacts After His Look From King Leaks Has Request For Fans शाहरुख खान की किंग का लुक लीक होने पर एक्टर की टीम ने फैंस से की रिक्वेस्ट, बोले- इस मैजिक को..., Bollywood Hindi News - Hindustan
Shah Rukh Khan Team Reacts After His Look From King Leaks Has Request For Fans

शाहरुख खान की किंग का लुक लीक होने पर एक्टर की टीम ने फैंस से की रिक्वेस्ट, बोले- इस मैजिक को...

शाहरुख खान का फिल्म किंग से हाल ही में लुक लीक हो गया था जो कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। अब शाहरुख की टीम ने इस बीच स्टेटमेंट शेयर कर फैंस से खास रिक्वेस्ट की है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 12:51 PM
शाहरुख खान की कुछ दिनों पहले एक फोटो लीक हुई जिसमें उनके ग्रे बाल नजर आ रहे थे। फोटो में उनकी अपकमिंग फिल्म किंग का लुक रिवील हो गया जो शाहरुख और उनकी टीम को पसंद नहीं आया। अब शाहरुख की टीम और मैनेजर पूजा ददलानी ने फैंस से रिक्वेस्ट की है कि इस लुक को वायरल ना करें और बड़ी अनाउंसमेंट का इंतजार करें।

क्या की है रिक्वेस्ट

नोट में लिखा है, 'हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि शाहरुख के लेटेस्ट लुक की फोटोज और वीडियोज को लीक ना करें। इस मैजिक को बनाए रखते हैं ताकि साथ में बड़ा रिवील करें। इस सरप्राइज को जिंदा रखते हैं जब तक कि शाहरुख और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट रिवील ना करें। थैंक्यू।'

बता दें कि शाहरुख के एक फैन ने उनकी फोटो क्लिक कर दी थी और उसके बाद फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फोटो में शाहरुख ने व्हाइट शर्ट पहनी थी और उनके ग्रे सॉल्ट एंड पेपर हेयर नजर आ रहे थे। इसके साथ उन्होंने ब्लैक चश्मे पहने थे।

फिल्म किंग की बात करें तो 2023 के बाद शाहरुख की यह पहली फिल्म है। लास्ट वह डंकी में नजर आए थे। किंग को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख के साथ सुहाना खान, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अरशद वारसी, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, जयदीप अहलावत, अभय वर्मा भी हैं।

नेशनल अवॉर्ड मिलने पर बोले थे

कुछ दिनों पहले शाहरुख खान को नेशनल अवॉर्ड मिलने की घोषणा की गई है। इस पर शाहरुख ने कहा था, 'राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होना एक ऐसा क्षण है जिसे मैं जीवन भर संजो कर रखूंगा। थैंक्यू ज्यूरी, चेयरमैन और आई एंड बी मिनिस्ट्री जिन्हें लगा कि मैं इसके लायक हूं। मैं जल्द थिएटर्स में वापस आऊंगा।'

