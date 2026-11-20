शरद कपूर की इमोशनल अपील का शाहरुख खान पर पड़ा असर, को-स्टार से फोन पर की बात
Sharad Kapoor News: शाहरुख खान ने अपने ‘जोश’ को-स्टार शरद कपूर से फोन पर बात की है। उन्होंने बताया कि वो जल्द ही शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से मुलाकात करेंगे।
शाहरुख खान के साथ फिल्म ‘जोश’ में नजर आए शरद कपूर अचानक से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल, शरद कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इस वीडियो में शरद कपूर अपने डॉग्स को शेल्टर होम में भेजते नजर आ रहे थे। इसके बाद शरद कपूर का एक और वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में शरद कपूर काम मांगते नजर आए थे। शरद कपूर की इमोशनल वीडियो का असर शाहरुख खान पर पड़ा है और उन्होंने अपने को-स्टार से फोन पर बात भी की है।
शाहरुख खान ने शरद कपूर से क्या कहा?
नवभारत टाइम्स से खास बातचीत में शरद कपूर ने बताया, "शाहरुख खान ने कहा है कि आपको जो भी पसंद है, जो भी आप करना चाहते हैं, वो करिए, मैं आपकी मदद को पूरी तरह तैयार हूं। मैं जल्द ही आर्यन खान से मिलूंगा।"
शरद कपूर ने याद किए शाहरुख खान संग शूटिंग के दिन
इसके बाद शरद कपूर ने शाहरुख खान संग अपनी शूटिंग के दिनों को याद किया। उन्होंने कहा, "हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा था; जब भी वो किसी डायलॉग पर अटकते थे, मैं उनकी मदद करता था, चाहे वो सीन में मेरे खिलाफ हो क्योंकि मैं एक अच्छी फिल्म बनाना चाहता था। और शाहरुख खान एक कॉन्फिडेंट एक्टर हैं, बहुत बड़ा आदमी है वो।"
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सोनू सूद ने डॉक्टर्स की टीम का किया इंतजाम
इसी बातचीत में शरद कपूर ने बताया कि एक्टर सोनू सूद ने उनके पैर के इलाज के लिए डॉक्टरों की एक टीम और मेडिकल सुविधाओं का इंतजाम किया था। उन्होंने बताया कि वो अपने पैरों के इलाज के लिए कर्जत जाएंगे।
शरद कपूर के किए गए हैं ब्लड टेस्ट
शरद की दोस्त और एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट हेमा चौधरी ने एक वीडियो जारी करके बताया है कि एक्टर के कई मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं। कुछ टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है, जबकि बाकी रिपोर्ट का इंतजार है। इन रिपोर्ट्स के आधार पर डॉक्टर आगे के इलाज का फैसला करेंगे। हेमा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से शरद के आसपास मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों और फैंस की आवाजाही काफी बढ़ गई है। अचानक मिली इस अटेंशन से एक्टर थोड़ा परेशान हो रहे हैं। वह करीब दो साल से लोगों से ज्यादा मिलना-जुलना भी पसंद नहीं कर रहे थे, ऐसे में लगातार फोन कॉल और लोगों से बातचीत उनके लिए मुश्किल हो रही है।शरद कपूर के करियर की बात करें तो उन्होंने साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म ‘मेरा प्यारा भारत’ से डेब्यू किया था। वो महेश भट्ट के सीरियल ‘स्वाभिमान’ में भी नजर आए थे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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