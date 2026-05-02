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क्या आप जानते हैं शाहरुख खान ने अपनी इन फिल्मों में खुद गाए ये गानें, इस मूवी में ऐश्वर्या राय बनी थीं उनकी बहन

May 02, 2026 03:51 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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अपने करियर में शाहरुख ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। यहीं, नहीं शाहरुख ने कई अवॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं। लेकिन आप किया आप जानते हैं अपनी दमदार एक्टिंग के साथ शाहरुख ने अपनी ही कई फिल्मों में अपनी आवाज भी दी हैं।

क्या आप जानते हैं शाहरुख खान ने अपनी इन फिल्मों में खुद गाए ये गानें, इस मूवी में ऐश्वर्या राय बनी थीं उनकी बहन

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान उन स्टार्स में से हैं जो हमेशा ही किसी न किसी वजह से खबरों में छाए रहते हैं। अपने करियर में शाहरुख ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। यहीं, नहीं शाहरुख ने कई अवॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं। लेकिन आप किया आप जानते हैं अपनी दमदार एक्टिंग के साथ शाहरुख ने अपनी ही कई फिल्मों में अपनी आवाज भी दी हैं। जी हां, आज हम आपको किंग खान की उन फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके गाने खुद शाहरुख ने गाए। तो चलिए जानते हैं उन गानों की लिस्ट...

जोश का ये गाना शाहरुख ने गाया

शाहरुख खान ने साल 2000 में आई अपनी सुपरहिट फिल्म 'जोश' का 'अपुन बोला' गाना गया था। ये गाना काफी हिट हुआ था। इस गाने को खुद शाहरुख ने गाया था। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय, चंद्रचूर्ण सिंह जैसे स्टार्स लीड रोल में थे। मूवी में ऐश्वर्या ने शाहरुख की बहन का रोल प्ले किया था।

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इत्तेफाक के गाने में दी अपनी अवाजा

शाहरुख खान ने साल 2017 में रिलीज हुई अपनी दूसरी फिल्म 'इत्तेफाक' का गाना 'एक इत्तेफाक' गाया। अभय चोपड़ा की इस फिल्म में शाहरुख के अलावा सोनाक्षी सिन्हा, सिद्धार्थ मल्होत्रा और अक्षय खन्ना लीड रोल में हैं।

'किंग' के बारे में

बता दें कि शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी 'किंग' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण लीड रोल में हैं। वहीं, किंग खान की बेटी सुहाना खान भी अहम किरदार में हैं। इसके अलावा, अभिषेक बच्चन, अरशद वारसी और जयदीप अहलावत जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। खास बात यह है कि 2024 में Netflix पर आई फिल्म The Archies के बाद, यह सुहाना खान की पहली थिएट्रिकल फिल्म होगी। इस फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है और इसे Red Chillies Entertainment और Marflix Pictures ने प्रोड्यूस किया है। 'किंग', 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

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प्रेग्नेंसी के दौरान भी शूटिंग कर रही हैं दीपिका

दीपिका पादुकोण भी 'किंग' की शूटिंग के लिए साउथ अफ्रीका पहुंच गई हैं। एक्ट्रेस अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी के दौरान भी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। सेट से कुछ तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो गई हैं, जिसे देखकर अब फैंस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। इस शेड्यूल के बाद दीपिका पादुकोण, अल्लू अर्जुन और एटली की फिल्म 'राका' की शूटिंग भी करेंगी। यह साइंस फिक्शन फिल्म 2027 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है।

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Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
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