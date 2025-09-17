75 की उम्र में आपकी एनर्जी हम जैसे जवानों को पीछे छोड़ देती है, शाहरुख की पीएम मोदी को बर्थडे विश
पीएम मोदी का आज बर्थडे है और इस बर्थडे पर उन्हें ना सिर्फ राजनीति से जुड़े लोग बल्कि बॉलीवुड और बाकी इंडस्ट्री के लोग भी विश कर रहे हैं। शाहरुख खान का भी एक वीडियो सामने आया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां बर्थडे है और इस मौके पर सभी उन्हें बधाई दे रहे हैं। शाहरुख खान ने भी एक स्पेशल वीडियो के जरिए उन्हें बर्थडे की बधाई दी है। शाहरुख ने कहा कि आपकी जो कहानी है वो प्रेरणा देने वाली है। इसके साथ ही शाहरुख ने पीएम मोदी की एनर्जी की भी तारीफ की और कहा कि आप इस उम्र में भी अपनी एनर्जी से लोगों को पीछा छोड़ देते हैं।
आपकी कहानी प्रेरणा देने वाली
शाहरुख बोलते हैं, ‘आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 75वें जन्मदिन पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपकी जो कहानी है कि एक छोटे से शहर से निकलकर आपने दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है, वह सभी को प्रेरणा देने वाली है। इस कहानी में आपका अनुशासन, मेहनत और देश के प्रति समर्पण दिखाई देता है।’
आपकी एनर्जी हम सबको पीछे छोड़ देती है
शाहरुख आगे बोलते हैं, ‘सच तो ये है कि 75 साल की उम्र में जो आपकी एनर्जी है, उससे आप हम जैसे जवान लोगों को पीछा छोड़ देते हैं। मैं दुआ करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और खशहाल रहें।’
शाहरुख की प्रोफेशनल लाइफ
शाहरुख की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह अब फिल्म किंग में नजर आने वाले हैं जिसका काफी समय से इंतजार किया जा रहा है। शाहरुख इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन करने वाले हैं। फिल्म में शाहरुख के साथ उनकी बेटी सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन भी हैं।
वहीं इसके अलावा वह अपने बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में कैमियो भी करते नजर आएंगे। आर्यन इस सीरीज के जरिए बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं और इसमें बॉबी देओल, राघव जुयाल, लक्ष्य लालवानी भी हैं।
