पिता शाहरुख खान को बड़े पर्दे के लिए डायरेक्ट करेंगे आर्यन खान, करना होगा कितना इंतजार?

संक्षेप: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का पहला प्रोजेक्ट बैड्स ऑफ बॉलीवुड दर्शकों को खूब पसंद आया था। अब आर्यन खान के थिएटर रिलीज की बातें चल रही हैं। आर्यन खान जल्द ही अपने थिएटर रिलीज पर काम करेंगे।

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की नेटफ्लिक्स सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड दर्शकों को खूब पसंद आई थी। इस सीरीज को देखने के बाद हर कोई आर्यन खान की तारीफ कर रहा था। अब फैंस को आर्यन खान के अगले प्रोजेक्ट का इंतजार है। आर्यन खान का अगला प्रोजेक्ट ओटीटी रिलीज नहीं बल्कि थिएटर रिलीज होगा। हालांकि, आर्यन खान अपने पहले थिएटर रिलीज प्रोजेक्ट में पिता शाहरुख खान के साथ काम नहीं करेंगे।

2026 में आर्यन के दूसरे प्रोजेक्ट की शुरू होगी शूटिंग आर्यन खान एक पूरा एंटरटेनिंग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। उनके इस प्रोजेक्ट की शूटिंग अगले साल यानी 2026 में शुरू हो सकती है। हालांकि, प्रोजेक्ट की कास्ट और डिटेल्स के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, ये कहा जा रहा है कि शाहरुख खान आर्यन खान के पहले थिएटर रिलीज प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होंगे।

शाहरुख दूसरे प्रोजेक्ट का नहीं होंगे हिस्सा पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, आर्यन अपने पिता को डायरेक्ट करने से पहले एक सफल थिएटर रिलीज बनाना चाहते हैं। आर्यन चाहते हैं कि उनके काम के आधार पर उन्हें अपने पिता को डायरेक्ट करने का मौका मिला। अगर सब ठीक रहता है तो आर्यन खान अपने थर्ड प्रोजेक्ट में पिता शाहरुख खान को डायरेक्ट करेंगे।