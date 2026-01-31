Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडShah Rukh Khan Sends Warm Wishes To Rani Mukerji On Mardaani 3 Release Says I Am Sure You Will Be Feisty Strong
मर्दानी 3 की रिलीज पर शाहरुख खान का रानी मुखर्जी को मैसेज- मुझे पता है आप…

मर्दानी 3 की रिलीज पर शाहरुख खान का रानी मुखर्जी को मैसेज- मुझे पता है आप…

संक्षेप:

शाहरुख खान और रानी मुखर्जी अच्छे दोस्त हैं, अब मर्दानी 3 की रिलीज पर शाहरुख ने अपनी दोस्त रानी के लिए एक खास मैसेज शेयर किया है।

Jan 31, 2026 09:15 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 रिलीज हो गई है। यह रानी की फिल्म मर्दानी का तीसरा पार्ट है। रानी एक बार फिर एसीपी शिवानी शिवाजी रॉय का किरदार निभा रही हैं। शाहरुख खान ने भी अपनी दोस्त रानी का सपोर्ट किया है और उनके लिए स्पेशल सोशल मीडिया पोस्ट किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है शाहरुख का मैसेज

शाहरुख ने एक्स में लिखा, ‘मेरे दिल से रानी मर्दानी को शुभकामनाएं। मुझे पता है आप स्ट्रॉन्ग और बेस्ट दिखोगी मर्दानी 3 में जैसे आप रियल वर्ल्ड में भी हो।’

मर्दानी 3, यश राज फिल्म्स की मूवी है और डायरेक्ट अभिराज मीनावाला ने की है। फिल्म में रानी के अलावा जानकी बोडिवाला, मल्लिका प्रसाद और जिशू सेनगुप्ता भी हैं।

मर्दानी फिल्म का पहला पार्ट साल 2014 में आया था और मर्दानी 2 साल 2019 में।

शाहरुख-रानी की साथ में फिल्में

वहीं शाहरुख और रानी की बात करें तो दोनों साथ में कुछ कुछ होता है, कभी अलविदा ना कहना और चलते-चलते में काम किया था।

दोनों को साथ में मिला नेशनल अवॉर्ड

साल 2025 में दोनों को नेशनल अवॉर्ड मिला था। शाहरुख को जवान के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला था। वहीं मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी को मिला था।

रानी लास्ट फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में ही नजर आई थीं जो लास्ट साल 2023 में रिलीज हुई थी।

शाहरुख खान संग रोमांस करना पसंद

बता दें कि हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान रानी ने बताया कि उन्हें शाहरुख खान के साथ ऑनस्क्रीन रोमांस करना काफी पसंद है। उन्होंने बताया कि शाहरुख के साथ जो भी होता है उसे काफी स्पेशल फील होता है, वहीं शाहरुख की आंखों में एक चमक होती है जो आपको साफ दिखती है।

ये भी पढ़ें:शाहरुख खान की किंग कब देगी दस्तक? धमाकेदार वीडियो के साथ हुआ रिलीज डेट का ऐलान

शाहरुख-आमिर संग करती हैं मस्ती

इसके अलावा उन्होंने बताया कि शाहरुख और आमिर खान के साथ वह जैसी है वैसी रहती हैं और उनके साथ खूब मस्ती करती हैं क्योंकि उनके सामने ही उन्होंने बतौर यंग एक्ट्रेस काम शुरू किया और आज वह मां भी बन गई हैं। दोनों एक्टर्स ने उनकी जर्नी को अच्छे से देखा है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
rani mukerji Shah Rukh Khan mardaani 3

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।