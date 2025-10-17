शाहरुख खान ने आमिर और सलमान के परिवार को बताया अपना, कहा- यही वजह है कि मैं...

संक्षेप: शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान तीनों के बीच अच्छा बॉन्ड है। तीनों अब हाल ही में साथ में एक इवेंट में नजर आए और इस दौरान शाहरुख ने बताया कि सलमान और आमिर का परिवार उनका अपना है।

शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को फिल्म में साथ देखना फैंस का सपना होता है। अब तीनों साथ आए हैं, लेकिन रियाद, साउदी अरेबिया में। इस दौरान तीनों ने साथ में खूब बातें की। इसी दौरान सलमान बोलते हैं कि वह और आमिर खान फिल्म इंडस्ट्री से हैं। लेकिन शाहरुख ने आउटसाइडर होने के बाद भी सुपरस्टारडम अचीव किया है। लेकिन जानें इस पर शाहरुख ने क्या कहा।

क्या बोले शाहरुख खान सलमान ने कहा, आमिर फिल्म बैकग्राउंड से आए हैं, मैं भी। लेकिन यह आदमी(शाहरुख खान) नहीं। इस पर शाहरुख तुरंत बोलते हैं, क्या मैं सलमान को बीच में टोक सकता हूं? मैं भी फिल्म फैमिली से हूं। सलमान का परिवार भी मेरा है। आमिर खान का परिवार भी मेरा परिवार है। यही वजह है कि मैं स्टार हूं। शाहरुख की बात सुनकर सब उनकी तारीफ करते हैं।

सलमान-शाहरुख की मस्ती जब उनसे बोला गया कि तीनों के रिश्ते को देखकर अच्छा लगता है तो सलमान मस्ती करते हुए कहते हैं कि ये सब सिर्फ स्टेज में। शाहरुख भी फिर बोलते हैं कि आपको हमें बैकस्टेज देखना चाहिए। हम क्या करते हैं, इसके बाद।

शाहरुख ने आगे यह भी कहा, अगर 3 खान एक प्रोजेक्ट में होंगे तो ये अपने में सपना की तरह होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह सलमान और आमिर खान के काम को देखते हैं क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा काम किया है और कई उतार-चढ़ाव देखे हैं।

बता दें कि सलमान, शाहरुख और आमिर ने एक-दूसरे के साथ काम किया है, लेकिन तीनों कभी किसी फिल्म में साथ नजर नहीं आए।