गौरी खान के आगे नहीं चलती शाहरुख की मर्जी, मन्नत में एक्टर को नहीं इन चीजों पर बोलने की आजादी
शाहरुख खाम का कहना है कि उनके घर मन्नत में उन्हें कुछ चीजों के बारे में बोलने की परमिशन नहीं है। उन्होंने बताया कि घर में किसकी सबसे ज्यादा चलती है।
शाहरुख खान के घर मन्नत के बारे में तो सब जानते ही हैं। फैंस उनके घर के बाहर फोटोज क्लिक करने जाते हैं। शाहरुख की पत्नी गौरी खान इंटीरियर डिजाइनर हैं। गौरी पने मन्नत को भी डिजाइन किया है। अब शाहरुख ने कैसे उनके घर मन्नत में उन्हें कुछ चीजें करने की परमिशन नहीं है। शाहरुख ने इसकी वजह भी बताई है।
शाहरुख को किस चीज की परमिशन नहीं
शाहरुख ने कहा, ‘मेरे घर में, मुझे परमिशन नहीं है कुछ करने की। हमारे घर के अंदर,गौरी के घर के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हम ना वायफाय के बारे में बोल सकते हैं ना बिस्तर पर खाना खा सकते, ना कलर्स के बारे में बोल सकते, मा पेन्टिंग्स के बारे में बोल सकते, सीढ़ी के बारे में, छत के बारे में, लाइट के बारे में, हम इन सब किसी चीजों के बारे में नहीं बोल सकते।’
दरअसल, हाल ही में दुबई के एक इवेंट में करण जौहर ने शाहरुख से पूछा कि उनके घर में उन्हें क्या करने की परमिशन नहीं है। तो इस पर शाहरुख ने कहा कि वह कम ही चीजें हैं जिनको लेकर घर में फैसले लेते हैं। उनके मुताबिक घर की बॉस गौरी खान हैं और वह ना तो खाना, ना ही आर्ट, ना ही लिफ्ट्स, ना ही लाइट्स, ना ही फर्नीचर या फिर वायफाय को लेकर कुछ भी बोल सकते हैं।
गौरी की तारीफ की
शाहरुख ने फिर अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर भी मजाक करते हुए कहा, ‘हम सुकून से बैठे हैं और घर को एंजॉय करते हैं। गौरी ने क्या घर बनाया है यार। अभी मेरे तो को प्रॉब्लम ये है कि पेंटहाउस में जाकर भी यही बोलना पड़ेगा। क्या पेंटहाउस बनाया है गौरी ने।’
शाहरुख के लिए मन्नत है काफी खास
खैर इन सब मजाक के बीच शाहरुख ये भी बताते हैं कि ये घर उनके लिए कितना कीमती भी है। शाहरुख ने कहा कि कम उम्र में ही उन्होंने अपने पैरेंट्स को खो दिया था और उनके पास अपना घर नहीं था जब तक कि उन्होंने गौरी से शादी नहीं की। इसके बाद घर खरीदना उनका सबसे बड़ा सपना था। उन्होंने कहा कि वह अपनी फिल्मों से बहुत प्यार करते हैं, अपने परिवार से, अपने काम से, लेकिन इस घर की उनके दिल में खास जगह है।
शाहरुख की प्रोफेशनल लाइफ
शाहरुख लास्ट फिल्म डंकी में नजर आए थे जो साल 2023 में रिलीज हुई थी। इसके बाद से शाहरुख की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई। लेकिन अब वह फिल्म किंग में नजर आने वाले हैं। सिद्धार्थ आनंद द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, राघव जुयाल समेत कुछ अन्य एक्टर्स भी हैं। वहीं करीना कपूर खान का इसमें स्पेशल अपीयरेंस है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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