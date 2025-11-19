शाहरुख खान ने सलमान संग ओ ओ जाने जाना पर किया डांस, वीडियो देख फैंस बोले- बॉलीवुड सिर्फ…

Hindustan Hindi News
संक्षेप: Salman Khan- Shah Rukh Khan Viral Video: सोशल मीडिया पर शाहरुख खान और सलमान खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में दोनों सुपरस्टार सलमान खान के आइकॉनिक गाने ओ ओ जाने जाना पर डांस करते नजर आ रहे हैं। 

Wed, 19 Nov 2025 10:30 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
सोशल मीडिया पर शाहरुख खान और सलमान खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में बॉलीवुड के दोनों सुपरस्टार सलमान खान के आइकॉनिक गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान और सलमान खान का ये वीडियो कुछ वक्त पुराने इवेंट का है। हालांकि, ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शाहरुख खान सलमान खान के आइकॉनिक स्टेप्स को मैच करते नजर आ रहे हैं। वीडियो पर शाहरुख और सलमान, दोनों के फैंस ने रिएक्ट किया है।

वायरल हो रहा शाहरुख और सलमान का वीडियो

यह वायरल वीडियो मंगलवार को रेडिट पर पोस्ट किया गया जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो के समय और तारीख की जानकारी नहीं दी गई है। वायरल वीडियो में शाहरुख खान और सलमान कान प्यार किया तो डरना क्या के गाने ओ ओ जाने जाना पर डांस करते नजर आ रहे हैं। दोनों सुपरस्टार्स के पीछे कुछ बैकग्राउंड डांसर्स भी नजर आ रहे हैं।

क्या बोल रहे सोशल मीडिया यूजर्स

इस वायरल वीडियो पर शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस का रिएक्शन आया है। एक ने लिखा- देखकर अच्छा लगा कि शाहरुख खान को सलमान खान के आइकॉनिक डांस के स्टेप्स आते हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- बॉलीवुड बस नॉस्टेलजिया पर चल रहा है। एक ने पूछा कि ये कौन सा इवेंट है।

शाहरुख खान और सलमान खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जल्द ही शाहरुख खान की फिल्म किंग रिलीज होगी। इसके अलावा, सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान भी रिलीज होनी है। शाहरुख खान की फिल्म किंग का टीजर रिलीज किया जा चुका है। वहीं, सलमान की गलवान की अभी शूटिंग चल रही है।

