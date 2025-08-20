Shah Rukh Khan s First Reaction when Son Aryan Khan Shared Idea of Bad s Of Bollywood says laga mannat ka cctv to share जब आर्यन ने शाहरुख से शेयर किया Ba***ds of Bollywood का आइडिया; 'कहीं मन्नत का सीसीटीवी तो...', Bollywood Hindi News - Hindustan
जब आर्यन ने शाहरुख से शेयर किया Ba***ds of Bollywood का आइडिया; 'कहीं मन्नत का सीसीटीवी तो...'

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इन दिनों अपने अपकमिंग शो Ba***ds of Bollywood को लेकर चर्चा में हैं। आज शो का प्रिव्यू लॉन्च होगा। प्रिव्यू लॉन्च इवेंट में शाहरुख खान ने बताया कि आर्यन खान के शो का आइडिया सुनकर उनका पहला विचार क्या था। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 07:36 PM
शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान इन दिनों आर्यन खान के अपकमिंग शो बैड्स ऑफ बॉलीवुड को लेकर चर्चा में हैं। आर्यन खान इस शो के जरिए डायरेक्टर के तौर पर अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। आज यानी 20 अगस्त को शो के प्रीव्यू लॉन्च के लिए एक इवेंट आयोजित किया गया। इस आयोजन में शाहरुख ने अपने बेटे को स्टेज पर इनवाइट किया। साथ ही, शाहरुख ने बताया कि जब आर्यन खान उनके पास शो का आइडिया लेकर आए थे तो उनका पहला विचार क्या था।

जब आर्यन ने शाहरुख के साथ शेयर किया शो का आइडिया

इंस्टेंट बॉलीवुड ने शाहरुख खान का ये वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में शाहरुख खान ने बताया कि जब आर्यन उनके पास ये बताने पहुंचे कि वो एक शो बनाने वाले हैं जिसमें पागलपन होगा तो उन्होंने सोचा कि कहीं आर्यन मन्नत का सीसीटीवी तो शेयर नहीं करने वाले हैं।

कुछ ऐसा था शाहरुख खान का रिएक्शन

शाहरुख खान ने कहा, “आर्यन ने जब मुझे बताया कि पापा मैं एक शो करने वाला हूं, बॉलीवुड के ऊपर, रॉ, एडजी…उसमें कुछ पागलपन होगा, तो मुझे लगा कहीं ये मन्नत का सीसीटीवी तो यूट्यूब पर नहीं डाल रहा है।” शाहरुख की बात सुनकर दर्शक हंसने लगे।

वीडियो पर फैंस ने लुटाया प्यार

इसके बाद शाहरुख खान ने शो की तारीफ करते हुए कहा कि आर्यन कुछ नया और ताजा लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें शो की टोन पकड़ने में कुछ वक्त जरूर लगा, लेकिन वो शो को लेकर काफी खुश हैं। शाहरुख के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्ट किया है। एक यूजर ने लिखा- बॉलीवुड के किंग के लिए सम्मान और प्यार। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा- पापा-बेटे की जोड़ी को प्यार। बहुत से यूजर्स ने हार्ट और फायर इमोजी बनाकर वीडियो पर रिएक्ट किया है।

