समीर वानखेड़े पर रेड चिलीज का पलटवार, बोले- आर्यन का शो क्रूज स्टोरी पर नहीं

समीर वानखेड़े पर रेड चिलीज का पलटवार, बोले- आर्यन का शो क्रूज स्टोरी पर नहीं

संक्षेप:

बुधवार को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में समीर वानखेड़े की उस याचिका का विरोध किया जिसमें बैड्स ऑफ बॉलीवुड पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी।

Thu, 27 Nov 2025 09:36 AMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
शाहरुख खान के रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने अपनी वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को लेकर आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि के मामले में अपना बचाव किया है। इस सीरीज को आर्यन खान ने डायरेक्ट किया है। प्रोडक्शन हाउस के वकील ने तर्क दिया कि हालांकि यह शो कुछ अधिकारियों से प्रेरणा लेता है, लेकिन यह कॉर्डेलिया क्रूज मामले के बारे में नहीं दिखाता है।

बुधवार को रेड चिलीज ने दिल्ली हाईकोर्ट में आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की उस याचिका का विरोध किया, जिसमें उन्होंने सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी।

क्या दिया स्टेटमेंट

सुनवाई के दौरान सीनियर वकील नीरज किशन कौल जो रेड चिलीज को रिप्रजेंट कर रहे हैं उन्होंने जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव से कहा कि व्यंग्य और कल्पना एक साथ रह सकते हैं।

कौल ने कहा, ‘क्या व्यंग्य और कल्पना साथ रह सकते हैं? ऐसा कोई लॉ नहीं जो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं शायद किसी रियल इंसान और कहानियों से प्रेरित हो सकता हूं, फिर भी इसमें डिस्क्लेमर हो सकता है, दो लोगों के एक साथ रहने में कोई समस्या नहीं है। यह एक बॉलीवुड पार्टी की सक्सेस स्टोरी है। यह सीरीज अलग-अलग दिक्कतों पर है। हमने कॉर्डेलिया क्रूज पर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई है।’

वानखेड़े को इंटरव्यू देने का शौक

वानखेड़े पर हमला बोलते हुए कौल ने दावा किया कि वानखेड़े मीडिया को इंटरव्यू देने के शौकीन हैं और नेटफ्लिक्स सीरीज के लॉन्च के बाद उन्होंने मुद्दों पर खुलकर बात की।

कौल ने अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में कहा, ‘अगर मैं आपका चित्रण गलत तरीके से भी करूं तो भी यह मामला नहीं बनता। इस शो का हर सीन बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया है। मैं उनका या उनके प्रतीक का मज़ाक नहीं उड़ा रहा हूं। मैं उन अधिकारियों की बात कर रहा हूं जिनके विचार बहुत ऊंचे हैं।’

अब कोर्ट इस मामले में न्यायालय गुरुवार को नेटफ्लिक्स की ओर से दलीलें सुनेगा।

