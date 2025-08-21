मोना के मां का रोल करने से परेशान शाहरुख खान, बोले- क्यों करती हो; बेटे के सामने किया ये बड़ा वादा

मोना सिंह कई फिल्मों में मां का किरदार निभा चुकी हैं। लाल सिंह चड्ढा में तो वह आमिर खान की मां तक बनी थीं। अब शाहरुख ने उनसे पूछा कि वह क्यों मां का किरदार निभाती रहती हैं।

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने बतौर डायरेक्टर डेब्यू कर दिया है। उनकी सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। शाहरुख खान भी इस वक्त मौजूद थे और उन्होंने सभी स्टार कास्ट से बात की। इतना ही नहीं उन्होंने मोना सिंह से बात करते हुए यह भी कहा कि वह क्यों मां का किरदार निभा रही हैं। इसके अलावा उन्होंने मोना से वादा किया कि वह उन्हें अगली बार अपने अपोजिट कास्ट करेंगे।

शाहरुख हैं दुखी क्यों करती हैं मोना मां का रोल शाहरुख बोलते हैं कि बहुत सालों से कहता आ रहा हूं कि मेरा फेवरेट शो था जस्सी जैसा कोई नहीं। उसमें मेरी एक फेवरेट चीज थी और वो थी मोना। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मोना जैसा कोई नहीं। लेकिन एक शिकायत है यार, छोटी सी उम्र में भी यह मम्मी का रोल क्यों करती है यार? ."

मोना का जवाब इस पर मोना ने कहा, ‘शाहरुख अब मैं क्या बोलूं यार? आप हीरो जवान बनकर बैठे हुए हो तो किसी न किसी को तो मम्मी का रोल करना पड़ेगा न? मुझे कैसे मिलेंगे यंग रोल?’

शाहरुख ने किया वादा शाहरुख फिर प्रॉमिस करते हैं कि वह उन्हें अपने अपोजिट लीड रोल देंगे। वह बोले, अगली बार हम दोनों करेंगे साथ में। पक्का 100 प्रतिशत।

बता दें कि मोना ने फिल्म मुंजया में अभय वर्मा की मां का रोल, लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान की मां गुरप्रीत कौर चड्ढा का किरदार निभाया था।