शाहरुख खान ने रचा इतिहास, दुनिया के टॉप-100 सितारों में की लिस्ट में इकलौते भारतीय बने किंग खान
Shah Rukh Khan News: शाहरुख खान ने अपने नाम एक खास रिकॉर्ड कर लिया है। शाहरुख खान भारत के इकलौते स्टार बन गए हैं जिन्हें दुनिया के 100 महान फिल्मी सितारों की लिस्ट में जगह मिली है।
शाहरुख खान को भारत में जितना पसंद किया जाता है, उतना ही प्यार उन्हें दुनियाभर में मिलता है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने अपने नाम एक खास रिकॉर्ड कर लिया है। शाहरुख खान की एंट्री दुनिया के '100 ग्रेटेस्ट मूवी स्टार्स ऑफ ऑल टाइम' की लिस्ट में हो गई है। इस लिस्ट में शाहरुख खान इकलौते भारतीय एक्टर हैं।
टॉप 100 एक्टर्स की लिस्ट में शाहरुख खान का नाम शामिल
वैराइटी ने 100 ग्रेटेस्ट मूवी स्टार्स ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में भारत से केवल शाहरुख खान को जगह मिली। इस टॉप 100 की लिस्ट में शाहरुख खान को 92वें स्थान पर जगह मिली है।
शाहरुख खान को बताया बॉलीवुड का दिग्गज
इस इंटरनेशनल पोर्टल ने शाहरुख खान को बॉलीवुड का दिग्गज बताया है। शाहरुख खान की बाजीगर और डर को उनकी ब्रेकआउट फिल्में बताया गया है। वहीं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और देवदास से उन्हें रोमांटिक लीड का स्टेटस मिला। इस लेख में लिखा गया कि शाहरुख खान को भारत में उनके फैंस किंग खान के नाम से जानते हैं और वो अपनी गद्दी पर पूरी तरह से सहज हैं।
टॉप 10 में किन एक्टर्स को मिली जगह
वैराइटी की इस लिस्ट में नंबर 1 पर मर्लिन मुनरो हैं, जबकि दूसरे नंबर पर हम्फ्री बोगार्ट और तीसरे नंबर पर चार्ली चैपलिन को जगह मिली है। चौथे नंबर पर जैक निकोलसन, 5वें नंबर पर कैथरीन हेपबर्न, छठे पर सिडनी पोइटियर, 7वें नंबर पर मार्लन ब्रैंडो, 8वें नंबर पर टॉम क्रूज, 9वें नंबर पर तोशीरो मिफ्यून और 10वें नंबर पर बारबरा स्ट्रीसंड को जगह मिली है।
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साल 1992 में शाहरुख खान ने किया था बॉलीवुड डेब्यू
शाहरुख खान की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1992 में आई फिल्म दीवाना से की थी। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा दिव्या भारती और ऋषि कपूर नजर आए थे। साल 1992 में दीवाना के अलावा शाहरुख खान की चमत्कार, दिल आशना है और राजू बन गया जेंटेलमैन भी रिलीज हुई थीं। साल 1993 में शाहरुख खान किंग अंकल, माया, बाजीगर और डर जैसी फिल्मों में नजर आए थे।
24 दिसंबर को रिलीज हो रही शाहरुख खान की किंग
शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो 24 दिसंबर को शाहरुख की एक्शन थ्रिलर फिल्म किंग रिलीज होगी। इस फिल्म का एक गाना भी रिलीज कर दिया गया है। किंग में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, अरशद वारसी, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, जयदीप अहलावत, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार नजर आएंगे। इस फिल्म में शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी नजर आएंगी। शाहरुख खान की किंग को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं।
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सिद्धार्थ आनंद के साथ पठान में शाहरुख खान ने किया था काम
बता दें, इससे पहले शाहरुख खान और सिद्धार्थ आनंद की जोड़ी ने पठान फिल्म में साथ काम किया था। ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी। पठान बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। boxofficeindia.com के मुताबिक, फिल्म का बजट 315 करोड़ था। वहीं, दुनियाभर में फिल्म ने 1,050.30 करोड़ की कमाई की थी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
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