शाहरुख खान ने जब स्मृति ईरानी को दी थी शादी ना करने की सलाह, बोले थे- बता रहा हूं तुझे...

शाहरुख खान के साथ सबके मजेदार एक्सपीरियंस रहे हैं। अब स्मृति ने बताया कि कैसे जब वह शाहरुख खान से पहली बार मिली थीं तो उन्होंने एक ऐसी सलाह दी थी जिसे वह आज तक नहीं भूल पाई हैं।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 09:46 PM
स्मृति ईरानी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी से घर-घर फेमस हो गई थीं। अब उन्होंने शो के दूसरे सीजन के साथ टीवी में वापसी की है। स्मृति और शो को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। अब स्मृति ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि कैसे उनके पति के जरिए वह शाहरुख खान से मिली थीं और उस वक्त शाहरुख ने उन्हें शादी ना करने की सलाह दी थी।

क्या बोले थे शाहरुख

मैशेबल इंडिया से बात करते हुए स्मृति ने कहा था, 'मैं शाहरुख से अपने पति के जरिए मिली। वह उन्हें जानते थे। मैंने उनसे कई बार शाहरुख से इंटरव्यू के लिए पूछने को कहा। जब मैं उनसे फाइनली मिली तो सबसे पहली चीज जो उन्होंने कही वो कि सुनो, शादी मत करना। मैं बता रहा हूं तुझे, मत करना शादी।' स्मृति को आज भी ये बात याद है।

सेट का एक्सपीरियंस

पॉलिटिश्यन एक्टर ने फिल्म सेट पर अपने शुरुआती एक्सपीरियंस को भी याद किया, जिसमें शाहरुख भी शामिल थे। स्मृति ने कहा, एक फिल्म थी जिसमें शाहरुख खान और जूही चावला थे। वो मेरा फर्स्ट शॉट था और मैं तो बस एक छाया थी।

स्मृति ने बताया कि उन्होंने एक ब्लैक आउटफिट पहना था जो मनीषा कोइराला ने फिल्म अकेले हम अकेले तुम में पहना था। उन्होंने मुझे कहा था कि इस ड्रेस को पहनो और वहां खड़े रहो। उस वक्त पहली बार मैंने कैमरे को फेस किया था।

स्मृति के बारे में बता दें कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में उनकी वापसी से फैंस काफी खुश हुए हैं। सब काफी समय से उनके कमबैक का इंतजार कर रहे थे।

