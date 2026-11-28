61 की उम्र में यंग हीरोइनों संग रोमांस पर बोले शाहरुख खान, एक्ट्रेस से पूछा- होमवर्क पूरा किया न बेटी?
शाहरुख खान 61 साल के हो गए हैं। उनकी फिल्म किंग भी अब रिलीज होने को तैयार है। किंग की रिलीज से पहले शाहरुख खान ने बताया कि उन्हें लगने लगा था कि वो अपनी उम्र के हिसाब से रोल करें। उन्होंने यंग हीरोइनों के साथ रोमांस करने को लेकर भी जवाब दिया।
शाहरुख खान को बॉलीवुड के रोमांस किंग के नाम से जाना जाता है। उनके गानें, डायलॉग्स और सिग्नेचर स्टाइल की दुनिया फैन है। लेकिन अब शाहरुख खान 61 साल के हो गए हैं और किंग की रिलीज से पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने किंग में इसलिए एक्टिंग की क्योंकि वो अब अपनी उम्र के हिसाब से रोल करना चाहते हैं। शाहरुख खान ने यंग हीरोइनों के साथ रोमांस पर भी बात की।
शाहरुख खान को लगता था वो अच्छे नहीं दिखते हैं
शाहरुख ने बताया कि वो किंग में क्यों काम करना चाहते थे। उन्होंने कहा, "मैं हमेशा से ही हीरो बनना चाहता था। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था तो मुझे लगता था कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूं। तो जब मुझे हीरो बनने का मौका मिला, मेरे जैसे साधारण दिखने वाले इंसान को, तो मैंने इसे संजोकर रखा है।"
यंग हीरोइनों के साथ रोमांस पर क्या बोले शाहरुख खान?
शाहरुख खान ने आगे कहा, "दूसरी बात, मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन करण (करण जौहर) को पता है। मैं डायरेक्टर का नाम नहीं लूंगा और न ही हीरोइन का। मैं उसके सामने खड़े होकर अपना शानदार लव डायलॉग बोल रहा था- 'मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारी आंखों में खो जाना चाहता हूं, तुम्हें देखता हूं तो लगता है पूरी दुनिया देख ली... और एक बात और कल सुबह का होमवर्क मैथ्स का तुमने किया न बेटी? तो… मेरे और जिन लड़कियों के साथ मैं एक्टिंग कर रहा था, उनके बीच उम्र के फासले को देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि मुझे मेरी उम्र के हिसाब से एक्टिंग करनी चाहिए और उतना ही 'कूल' रहना चाहिए, जितना कि 61 साल का कोई व्यक्ति हो सकता है।"
शाहरुख चाहते हैं अब उन्हें अलग नजरिए से देखें लड़कियां
शाहरुख खान ने कहा कि किंग में उनके सफेद बालों वाले लुक के जरिए वो चाहते हैं कि अब लड़कियां उन्हें अलग नजरिए से देखें। उन्होंने आगे कहा, "इसलिए, अगर आज मैं बैठूं या खड़ा होऊं और कोई डायलॉग बोलूं, तो वह बिल्कुल सही लगता है। क्योंकि मेरी बेटी सुहाना भी इस फिल्म का हिस्सा है, दुनिया की बाकी लड़कियां भी यही सोचेंगी कि उनके पिता को भी ऐसा ही होना चाहिए। मैं बस 60 की उम्र में एक हीरो बने रहना चाहता था और अपनी उम्र के हिसाब से किरदार निभाना चाहता था।"
शाहरुख खान की किंग की बात करें तो ये फिल्म 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान और सुहाना खान के अलावा करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, अरशद वारसी, राघव जुयाल, अभिषेक बच्चन और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार नजर आएंगे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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