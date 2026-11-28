पुरानी साउथ फिल्मों वाली वाइब देगीं 'किंग'? शाहरुख बोले, 'लॉजिक खिड़की से कूद जाएगा'
King Movie: शाहरुख खान ने खुद बताया है कि उनकी फिल्म किंग एक कॉमर्शियल सिनेमा मूवी है, जिसमें लॉजिक खिड़की के रास्ते बाहर कूद जाएगा।
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म 'किंग' फैंस को साउथ के सिनेमा वाली वाइब देती नजर आ सकती है। शाहरुख खान ने एक हालिया इवेंट में बातचीत के दौरान खुद यह बात कही है कि 'किंग' की कॉमर्शियल समझ को ध्यान में रखते हुए वो यह कह सकते हैं कि इसमें लॉजिक खिड़की से बाहर कूद जाएगा। जहां तक उनके किसी बहुत लॉजिकल और गहरी फिल्म में काम करने का सवाल है, तो शाहरुख खान ने खुद यह साफ किया है कि वह इस तरह की एक फिल्म में भी काम करते जल्द ही नजर आएंगे।
फिल्म किंग में होगी स्टार्स की फौज?
शाहरुख खान और फिल्ममेकर करण जौहर शुक्रवार को मुंबई में आयोजित एक मेटा इवेंट का हिस्सा बने थे। अपनी अपकमिंग फिल्म किंग के बारे में टीज करते हुए उन्होंने बताया कि इसमें कई ऐसे एक्टर्स हैं, जिनका वह अभी नाम नहीं ले सकते। शाहरुख खान ने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा, “किंग उस तरह की फिल्म है, जिसे पूरा परिवार साथ बैठकर थिएटर्स में एन्जॉय कर सकता है। यह एक ऐसी फिल्म है, जिसमें ढेर सारा ड्रामा होने वाला है। यह ऐसी फिल्म है जिसमें ढेर सारा ड्रामा होने वाला है। और जाहिर तौर पर ढेर सारा, ढेर सारा एक्शन। जैसा कि आप पहले देख ही चुके हैं। आपने गाने भी देखें हैं।”
लॉजिक कम और ढेर सारा मसाला
शाहरुख खान ने कहा, "इस फिल्म में ढेर सारे स्टार्स हैं। अगर मैं गिनना शुरू कर दूं तो हमें ओवर कंजम्पशन के लिए बैन कर दिया जाएगा। इनमें बहुत सारे हैं जिनका मैं नाम भी नहीं ले रहा हूं।" शाहरुख खान ने अपनी बेटी सुहाना खान की इस फिल्म में मौजूदगी को लेकर एक्साइटमेंट जाहिर करते हुए कहा, "इसको सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने मेरे साथ कई सारी कमाल की फिल्में बनाई हैं। और मुझे उम्मीद है कि हर कोई इसे एन्जॉय करेगा। यह अच्छी फिल्म है। यह एक कॉमर्शियल फिल्म है, तो लॉजिक खिड़की से बाहर कूद जाएगा। लेकिन वो ठीक है।" शाहरुख खान ने अपनी उम्र और किंग में हीरो का रोल करने के बारे में भी बात की।
शाहरुख बोले- बाल सफेद हो गए हैं
बॉलीवुड के बादशाह ने कहा, "क्या मैं अब 60 की उम्र में भी हीरो बन सकता हूं और अपनी उम्र से खेल सकता हूं? अभी मैंने अपने बाल डाय किए हुए हैं, लेकिन ये सफेद हो गए हैं। कुल मिलाकर यह फिल्म इस बारे में है कि... फुल ऑन मनोरंजन। मुझसे पूछें तो मेरे लिए हमेशा फिल्म का मतलब है कि इसके एक हिस्से में लोग नाच सकें, एक हिस्से में रो सकें, एक में गा सकें और इसके ड्रामा और इमोशन को महसूस कर सकें। यह फिल्म इन सभी चीजों का एक कमाल का मिश्रण है।" फिल्म को लेकर ऑडियंस का एक्साइटमेंट चरम पर है और अब उन्हें इसकी रिलीज का इंतजार है।
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