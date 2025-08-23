Shah Rukh Khan Mother In Law Savita Chhibber Dance Video Viral Fans Surprise With Aryan Khan grandmother Moves शाहरुख खान की सास सविता का डांस वीडियो वायरल, 79 साल की उम्र में मूव्स देख हर जाएंगे दंग, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडShah Rukh Khan Mother In Law Savita Chhibber Dance Video Viral Fans Surprise With Aryan Khan grandmother Moves

शाहरुख खान की सास सविता का डांस वीडियो वायरल, 79 साल की उम्र में मूव्स देख हर जाएंगे दंग

शाहरुख की सासू मां यानी गौरी खान की मां का एक वीडियो इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है। इस वीडियो में आर्यन की नानी का डांस मूव्स देखकर हर कोई बस देखता ही रह गया। इस वीडियो में 78 साल की सविता अपने बेटे यानी गौरी खान के भाई विक्रांत के साथ डांस करती नजर आ रही हैं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 08:25 AM
share Share
Follow Us on
शाहरुख खान की सास सविता का डांस वीडियो वायरल, 79 साल की उम्र में मूव्स देख हर जाएंगे दंग

बॉलीवुड किंग यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इन दिनों अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। बेटे आर्यन की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में शाहरुख के अलावा बॉलीवुड के कई स्टार्स भी कैमियो करते नजर आएंगे। इसी बीच अब शाहरुख की सासू मां यानी गौरी खान की मां का एक वीडियो इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है। इस वीडियो में आर्यन की नानी का डांस मूव्स देखकर हर कोई बस देखता ही रह गया।

शाहरुख खान की सासु मां का डांस वीडियो वायरल

दरअसल, शाहरुख खान की सासु मां सविता छिब्बर का एक नया वीडियो सामने आया है। सविता का ये वीडियो उनके फैमिली गेट-टुगेदर के दौरान का है। इस वीडियो में 78 साल की सविता अपने बेटे यानी गौरी खान के भाई विक्रांत के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। सविता जिस तरह से विक्रांत के साथ ताल से ताल मिलाकर डांस कर रही हैं, उसे देखकर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। इस वीडियो को किसी और ने नहीं बल्कि गौरी खान की भतीजी आलिया छिबा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस वीडियो में कई अन्य लोग भी एंजॉय करते नजर आ रहे हैं।

'मेरे पसंदीदा दो लोग - दादी और मेरे पापा'

आलिया के शेयर किए गए वीडियो में सविता छिब्बर के लुक की बात करें तो उन्होंने फ्लोरल कुर्ता पहना हुआ था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। इस उम्र में भी सविता के डांस मूव्स वाकई देखने लायक हैं। वीडियो शेयर करते हुए आलिया ने लिखा, 'अब आपको पता चल गया कि मुझे ये सब मुझमें कहां से आया है। मेरे पसंदीदा दो लोग - दादी और मेरे पापा।'आलिया ने इस वीडियो क्लिप के साथ कैप्शन में लिखा है, 'ये जीन में ही है।' इस वीडियो पर यूजर्स के जमकर कमेंट्स आ रहे हैं।

Shah Rukh Khan aryan khan Gauri Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।