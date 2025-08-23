शाहरुख खान की सास सविता का डांस वीडियो वायरल, 79 साल की उम्र में मूव्स देख हर जाएंगे दंग

शाहरुख की सासू मां यानी गौरी खान की मां का एक वीडियो इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है। इस वीडियो में आर्यन की नानी का डांस मूव्स देखकर हर कोई बस देखता ही रह गया। इस वीडियो में 78 साल की सविता अपने बेटे यानी गौरी खान के भाई विक्रांत के साथ डांस करती नजर आ रही हैं।

बॉलीवुड किंग यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इन दिनों अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। बेटे आर्यन की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में शाहरुख के अलावा बॉलीवुड के कई स्टार्स भी कैमियो करते नजर आएंगे। इसी बीच अब शाहरुख की सासू मां यानी गौरी खान की मां का एक वीडियो इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है। इस वीडियो में आर्यन की नानी का डांस मूव्स देखकर हर कोई बस देखता ही रह गया।

शाहरुख खान की सासु मां का डांस वीडियो वायरल दरअसल, शाहरुख खान की सासु मां सविता छिब्बर का एक नया वीडियो सामने आया है। सविता का ये वीडियो उनके फैमिली गेट-टुगेदर के दौरान का है। इस वीडियो में 78 साल की सविता अपने बेटे यानी गौरी खान के भाई विक्रांत के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। सविता जिस तरह से विक्रांत के साथ ताल से ताल मिलाकर डांस कर रही हैं, उसे देखकर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। इस वीडियो को किसी और ने नहीं बल्कि गौरी खान की भतीजी आलिया छिबा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस वीडियो में कई अन्य लोग भी एंजॉय करते नजर आ रहे हैं।