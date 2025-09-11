Shah Rukh Khan Meer Foundation has decided to help the victims of flood hit Punjab शाहरुख खान ने बढ़ाया मदद का हाथ, गोद लिए पंजाब बाढ़ से प्रभावित 1500 परिवार, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडShah Rukh Khan Meer Foundation has decided to help the victims of flood hit Punjab

शाहरुख खान ने बढ़ाया मदद का हाथ, गोद लिए पंजाब बाढ़ से प्रभावित 1500 परिवार

Shahrukh Khan: शाहरुख खान ने अपनी संस्था के माध्यम से पंजाब बाढ़ प्रभावित परिवारों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने 1500 परिवारों को गोद लेने का ऐलान किया है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 05:04 PM
share Share
Follow Us on
शाहरुख खान ने बढ़ाया मदद का हाथ, गोद लिए पंजाब बाढ़ से प्रभावित 1500 परिवार

पंजाब में आई भीषण बाढ़ ने हजारों परिवारों की जिंदगी तहस-नहस कर दी है। खेत बर्बाद हो गए, घर टूट गए और लोग बेघर होकर खुले आसमान के नीचे जिंदगी काटने को मजबूर हैं। इस मुश्किल घड़ी में बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान आगे आए हैं। उनकी संस्था मीर फाउंडेशन ने अमृतसर, पटियाला, फाजिल्का और फिरोजपुर जिलों के करीब 1500 प्रभावित परिवारों को गोद लिया है और उन्हें जीवन-जरूरत की हर सुविधा पहुंचाने का ऐलान किया है।

शुरू हुआ काम

मीर फाउंडेशन ने स्थानीय एनजीओ वॉइस ऑफ अमृतसर के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित परिवारों को दवाइयां, स्वच्छता के उपकरण, खाद्य सामग्री, मच्छरदानियां, तिरपाल, बेड-बिछोने और अन्य जरूरी वस्तुएं पहुंचाने का काम शुरू किया है।

इन सितारों ने भी की मदद

शाहरुख खान के अलावा सलमान खान, सोनू सूद, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट व दिलजीत दोसांझ जैसी बड़ी हस्तियां भी पंजाब बाढ़ राहत में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। सलमान खान की संस्था 'बीइंग ह्यूमन' ने पांच रेस्क्यू बोट भेजे हैं और प्रभावित गांवों को गोद लेने का भी ऐलान किया है। सोनू सूद अपने परिवार के साथ हजारों गांवों में राहत पहुंचा रहे हैं।

क्या है मीर फाउंडेशन?

शाहरुख खान का मीर फाउंडेशन मुख्य रूप से एसिड अटैक सर्वाइवर्स और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करता है। लेकिन जरूरत पड़ने पर यह संस्था हमेशा मदद के लिए आगे आती है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी मीर फाउंडेशन ने ऑक्सीजन सिलेंडर, अस्पतालों के लिए बेड, राशन और पैसे तक मुहैया कराए थे। अब एक बार फिर, बाढ़ से जूझ रहे पंजाब के परिवारों को सहारा देने का काम कर रही है।

Shahrukh Khan Punjab

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।