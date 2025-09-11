शाहरुख खान ने बढ़ाया मदद का हाथ, गोद लिए पंजाब बाढ़ से प्रभावित 1500 परिवार

Shahrukh Khan: शाहरुख खान ने अपनी संस्था के माध्यम से पंजाब बाढ़ प्रभावित परिवारों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने 1500 परिवारों को गोद लेने का ऐलान किया है।

पंजाब में आई भीषण बाढ़ ने हजारों परिवारों की जिंदगी तहस-नहस कर दी है। खेत बर्बाद हो गए, घर टूट गए और लोग बेघर होकर खुले आसमान के नीचे जिंदगी काटने को मजबूर हैं। इस मुश्किल घड़ी में बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान आगे आए हैं। उनकी संस्था मीर फाउंडेशन ने अमृतसर, पटियाला, फाजिल्का और फिरोजपुर जिलों के करीब 1500 प्रभावित परिवारों को गोद लिया है और उन्हें जीवन-जरूरत की हर सुविधा पहुंचाने का ऐलान किया है।

शुरू हुआ काम

मीर फाउंडेशन ने स्थानीय एनजीओ वॉइस ऑफ अमृतसर के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित परिवारों को दवाइयां, स्वच्छता के उपकरण, खाद्य सामग्री, मच्छरदानियां, तिरपाल, बेड-बिछोने और अन्य जरूरी वस्तुएं पहुंचाने का काम शुरू किया है।

इन सितारों ने भी की मदद

शाहरुख खान के अलावा सलमान खान, सोनू सूद, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट व दिलजीत दोसांझ जैसी बड़ी हस्तियां भी पंजाब बाढ़ राहत में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। सलमान खान की संस्था 'बीइंग ह्यूमन' ने पांच रेस्क्यू बोट भेजे हैं और प्रभावित गांवों को गोद लेने का भी ऐलान किया है। सोनू सूद अपने परिवार के साथ हजारों गांवों में राहत पहुंचा रहे हैं।

क्या है मीर फाउंडेशन?