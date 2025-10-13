'गौरी से ज्यादा सुंदर…', दिवाली पार्टी में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ने लूटी सारी लाइमलाइट, लुक में फिदा हुआ फैंस

बीती रात फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी पहुंची। इस दौरान पूजा का लुक देखते ही देखते वायरल हो गया। पूजा ने दिवाली पार्टी के लिए बेहद ही एलिगेंट लुक अपनाया था।

इस वक्त हर तरफ दिवाली की धूम मची हुई है। दिवाली आने में अब सिर्फ एक हफ्ता ही बचा हुआ है। हर कोई इस त्योहार को लेकर काफी एक्साइटेड दिख रहा है। वहीं, बॉलीवुड में इसका जश्न अभी से शुरू हो गया है। हाल ही में बी-टाउन के फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने दिवाली पार्टी का आयोजन किया, जिसे बॉलीवुड सितारों ने अपनी चमक से और भी रौशन कर दिया। ऐसे में पूरी पार्टी की लाइम लाइट किसी एक्ट्रेस ने नहीं, बल्कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी लूट ली। पूजा का वीडियो इंटरनेट पर आते ही वायरल हो गया है। हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा।

शाहरुख की मैनेजर का लुक हुआ चर्चा में दरअसल, बीती रात फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी पहुंची। इस दौरान पूजा का लुक देखते ही देखते वायरल हो गया। पूजा ने दिवाली पार्टी के लिए बेहद ही एलिगेंट लुक अपनाया था। पूजा ने थ्री पीस वेट पहना। उन्होंने अंदर डार्क चॉकलेट कलर का शॉर्ट कुर्ता और पैंट चुना। इसके ऊपर पूजा ने एक लॉन्ग श्रग कैरी किया, जो इनकी ड्रेस को बेहद खूबसूरत बना रहा था। इसके साथ पूजा ने अपने बालों को ओपन रखा। वहीं, उनके हाथों में लगी मेहंदी ने भी हर किसी का ध्यान खींचा।