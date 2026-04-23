शाहरुख खान की मैनेजर ने बड़े स्टार्स को छोड़ा पीछे, मुंबई में खरीदें तीन अपार्टमेंट, कीमत जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन
पूजा ददलानी को कम समझने की गलती न करें। पूजा, बतौर मैनेजर शाहरुख से मोटी रकम वसूलती हैं। ऐसे में अब पूजा को लेकर एक नई खबर सामने आ रही है। पूजा ने करोड़ों की प्रॉपर्टी की ली है। आइए जानते हैं पूजा ने कहां-कहां इन्वेस्ट किया है।
बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की तरह ही उनकी मैनेज पूजा ददलानी भी हमेशा ही सुर्खियों में रहती हैं। पूजा लंबे समय से शाहरुख की मैनेजर हैं और उनके परिवार के बेहद करीब हैं। अक्सर पूजा को शाहरुख के परिवार संग उनके फैमिली फंक्शन ही नहीं एयरपोर्ट या इवेंट्स भी साथ देखा जाता है। पूजा ददलानी को कम समझने की गलती न करें। पूजा, बतौर मैनेजर शाहरुख से मोटी रकम वसूलती हैं। ऐसे में अब पूजा को लेकर एक नई खबर सामने आ रही है। पूजा ने करोड़ों की प्रॉपर्टी की ली है। आइए जानते हैं पूजा ने कहां-कहां इन्वेस्ट किया है।
38.21 करोड़ रुपये में तीन अपार्टमेंट खरीदे
शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने अपने परिवार के साथ मुंबई में रियल एस्टेट में निवेश किया है। CRE Matrix द्वारा देखे गए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, पूजा, उनके पति हितेश प्रकाश गुरनानी और उनके पिता मोहन सेराम ददलानी ने मिलकर बांद्रा में कुल 38.21 करोड़ रुपये में तीन अपार्टमेंट खरीदे हैं। Hindustan Times की एक रिपोर्ट के अनुसार, ये अपार्टमेंट Carter Road पर 'वरुण' नाम की एक बिल्डिंग में स्थित हैं, जिसका अभी रीडेवलपमेंट चल रहा है।
जानें प्रॉपर्टी के बारे में
ऊपरी मंजिल पर स्थित ये यूनिट्स Lotus Developers की एक शाखा, Tryksha Real Estate Private Limited से खरीदी गई हैं। डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, पूजा ने एक अपार्टमेंट खरीदा, जबकि उनके पति और पिता ने एक-एक यूनिट खरीदी। हर फ्लैट का कारपेट एरिया 1,511.15 sq ft है और साथ में 81.16 sq ft की बालकनी भी है, जिससे तीनों अपार्टमेंट्स का कुल एरिया लगभग 4,776 sq ft हो जाता है।
जानें कब मिलेगा पजेशन
इन सौदों का आधिकारिक रजिस्ट्रेशन 21 अप्रैल, 2026 को हुआ। खरीदारों ने 2.16 करोड़ रुपये की स्टैंप ड्यूटी और 90,000 हजार की रजिस्ट्रेशन फीस दी। इस डील में छह कार पार्किंग स्पेस भी शामिल हैं। बिल्डिंग का निर्माण अभी चल रहा है और दिसंबर 2028 तक इसका पजेशन मिलने की उम्मीद है।
फेमस मैनेनजर्स में से एक हैं पूजा
बता दें कि पूजा को इंडस्ट्री की सबसे फेमस सेलिब्रिटी मैनेजरों में से एक माना जाता है। वह शाहरुख के प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, ब्रांड एंडोर्समेंट और पब्लिक अपीयरेंस को मैनेज करने में अहम भूमिका निभाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह इंडिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाली सेलिब्रिटी मैनेजरों में से एक हैं। 2023 में, शाहरुख अपने मुंबई वाले घर के रिनोवेशन के बाद आए थे। घर का इंटीरियर गौरी खान ने डिजाइन किया था।
शाहरुख के घर का चल रहा रेनोवेशन
वहीं, दूसरी तरफ शाहरुख अपने मुंबई बंगले के रिनोवेशन के दौरान अपने रहने का इंतजाम खुद कर रहे हैं। फरवरी 2025 में, एक्टर ने खार के पाली हिल इलाके में तीन साल में कुल 8.67 करोड़ रुपये में दो लग्जरी डुप्लेक्स अपार्टमेंट किराए पर लिए। पूजा कासा नाम की बिल्डिंग में बने ये डुप्लेक्स जैकी भगनानी, दीपशिखा देशमुख और वाशु भगनानी से लीज पर लिए गए थे, क्योंकि उनके एनेक्सी के रिनोवेशन के काम में लगभग दो साल लगने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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