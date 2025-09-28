Shah Rukh Khan Leaked Picture King Sets Netizens say deepika ka bhi leak kar do ab किंग के सेट से लीक हुई शाहरुख की तस्वीर, फैंस बोले- दीपिका पादुकोण की भी..., Bollywood Hindi News - Hindustan
किंग के सेट से लीक हुई शाहरुख की तस्वीर, फैंस बोले- दीपिका पादुकोण की भी...

शाहरुख खान के फैंस को उनकी अपकमिंग फिल्म किंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच शाहरुख खान की एक तस्वीर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीर शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग के सेट की है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 12:43 PM
शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आएंगी। शाहरुख की इस फिल्म के इंतजार के बीच शाहरुख की एक तस्वीर वायरल हुई है। तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि शाहरुख की ये तस्वीर किंग के सेट्स से लीक हुई है। शाहरुख की इस तस्वीर पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अपना रिएक्शन दिया है। लोगों का कहना है कि शाहरुख खान इस तस्वीर में बहुत हैंडसम लग रहे हैं।

लीक हुई शाहरुख खान की तस्वीर

रेडिट के एक पेज पर शाहरुख खान की ये तस्वीर शेयर की गई है। इस तस्वीर में शाहरुख खान अपने बाएं हाथ में बंदूक पकड़े हुए हैं। वहीं, उन्होंने ब्लैक चश्मा लगाया हुआ है। इसी के साथ शाहरुख खान ब्लैक सूट और फॉर्मल शूज में नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि ये किंग के सेट की तस्वीर है और ये शाहरुख का किंग का लुक है। यहां क्लिक करके देखें रेडिट पोस्ट

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

इस तस्वीर को सोशल मीडिया यूजर्स खूब पसंद कर रहे हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि आशा करती हूं कि 2 नवंबर को कम से कम इस फिल्म का आधिकारिक ऐलान हो जाए। एक तीसरे यूजर ने लिखा- शाहरुख खान कितने शानदार लग रहे हैं, फिल्म का इंतजार नहीं हो रहा अब। एक ने लिखा-अब दीपिका पादुकोण की भी तस्वीर लीक कर दो।

किंग की बात करें तो इस फिल्म में बॉलीवुड के कई चेहरे नजर आएंगे। फिल्म में दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, राघव जुयाल, अरशद वारसी, अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन, सौरभ शुक्ला और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार नजर आ सकते हैं।

