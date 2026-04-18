शाहरुख खान के मकान मालिक ने खोले एक्टर के राज, बोले- उनका बिहेवियर ऐसा है कि आप…
शाहरुख खान के मन्नत में जब काम शुरू हुआ तब वह शिफ्ट हो गए थे दूसरे अपार्टमेंट में। इस अपार्टमेंट के मकान मालिक जैकी भगनानी और उनके पिता वाशु भगनानी थे।
शाहरुख खान पिछले साल अपने घर मन्नत से कुछ समय के लिए शिफ्ट हो गए थे क्योंकि उनके घर पर काम चल रहा था। इस दौरान शाहरुख और उनका परिवार पूजा कासा में शिफ्ट हो गए। शाहरुख ने इसमें 4 फ्लोर लीज पर लिए और जिनकी वो बिल्डिंग थी वो थी प्रोड्यूसर वाशु भगनानी और उनके बेटे जैकी भगनानी की। तो ऐसा कह सकते हैं कि वे शाहरुख के मकान मालिक हो गए। अब जैकी ने शाहरुख को लेकर बात की और उनसे किराएदारों को लेकर पूछा तो जानें उन्होंने क्या कहा।
शाहरुख को लेकर क्या बोले जैकी
जैकी ने बॉलीवुड बबल से बात करते हुए कहा, ‘देखिए, मेरे मुताबिक, मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं उतना अच्छा बन जाऊं जितने शाहरुख खान सर हैं। उनका स्टारडम का लेवल और उनका बिहेवियर ऐसा है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं।’
जैकी ने आगे कहा, ‘जब आप उनसे मिलते हैं और आपसे बात करते हैं तो वह सिर्फ आपसे ही बात करते हैं। ऐसा कम ही लोग करते हैं। आप कोई भी हो, लेकिन वह जब आपसे बात करेंगे तो प्रेजेंट वही रहेंगे। उनकी अगर रैंकिंग करें तो वह 10 में से 11 हैं। लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा मैं शाहरुख खान हूं, मुझे ऐसा बिहेव करना होगा। लेकिन वह इसे अपोजिट थे टोटल।’
कितना किराया देते हैं शाहरुख खान
ऐसी खबर है कि शाहरुख ने डुप्लेक्स अपार्टमेंट 24 लाख रुपये महीना दे रहे हैं। इस 4 फ्लोर के अपार्टमेंट में खान परिवार के साथ-साथ उनके सिक्योरिटी स्टाफ भी हैं और ऑफिस स्पेस भी बनाया है।
शाहरुख की प्रोफेशनल लाइफ
शाहरुख खान की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट फिल्म डंकी में नजर आए थे जो 21 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी। उसी साल उनकी फिल्म जवान और पठान भी रिलीज हुई थी।
डंकी ने जहां वर्ल्डवाइड 454 करोड़ कमाए थे। वहीं जवान ने 1,160 करोड़ और पठान ने 1,055 करोड़ की कमाई की है।
अपकमिंग फिल्म
अब शाहरुख किंग फिल्म में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में उनके साथ उनकी बेटी सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन भी हैं। शाहरुख और सुहाना की साथ में यह पहली फिल्म होगी।
वहीं शाहरुख और दीपिका की यह साथ में छठी फिल्म होगी। इससे पहले दोनों साथ में पठान, जवान, चेन्नई एकस्प्रेस, हैप्पी न्यू ईयर और ओम शांति ओम में काम कर चुके हैं। ओम शांति ओम फिल्म से दीपिका ने डेब्यू किया था।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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