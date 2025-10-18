Hindustan Hindi News
सलमान खान का बेटा बड़ा स्टार बनेगा...भरी महफिल में बोले शाहरुख खान

सलमान खान का बेटा बड़ा स्टार बनेगा...भरी महफिल में बोले शाहरुख खान

संक्षेप: शाहरुख खान जब सलमान खान के साथ होते हैं तो कई बार एक-दूसरे के साथ मस्ती करते हैं। अब सलमान ने जहां शाहरुख के बेटे आर्यन की तारीफ की, वहीं किंग खान ने जानें सलमान को लेकर क्या कहा।

Sat, 18 Oct 2025 12:04 AMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान साथ में एक इवेंट में आए जहां तीनों ने ना सिर्फ एक-दूसरे के साथ मस्ती की बल्कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर भी खूब बात की। इसी दौरान सलमान ने जहां शाहरुख के बेटे आर्यन की तारीफ की, वहीं शाहरुख ने भी सलमान को लेकर एक विश की जिसे सुनकर सब हंसने लगे।

सलमान ने की आर्यन की तारीफ

दरअसल, सलमान, शाहरुख के बेटे आर्यन की वेब सीरीद ज बैड्स ऑफ बॉलीवुड की तारीफ करते हैं। वह बोलते हैं कि आर्यन ने वेब शो बनाया द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। इस सीरीज ने काफी अच्छा किया। तो उकी परवरिश भी वही है। मैं तो उन्हें कैमरे के सामने देखना पसंद करूंगा, और एक बेहद गंभीर पिता के रूप में और जैसा कि मैंने पहले कहा कि आर्यन अगर उन्हें हरा पाएंगे तो वह सबसे ज्यादा खुश होंगे।

शाहरुख क्या बोले

इस पर शाहरुख भी मस्ती करते हुए बोलते हैं कि और अगर सलमान का बेटा होता है। तो मैं चाहूंगा कि वह सबसे बड़ा स्टार बने। तो हम इस पर काम कर रहे हैं। शाहरुख की इस बात को सुनकर सलमान और आमिर हंसने लग जाते हैं।

शाहरुख फिर बोलते हैं, ‘जैसा सलमान ने कहा, सारे यंगस्टर्स अब सभी युवा वीडियो के बारे में बहुत साक्षर हैं और इससे आर्यन को बहुत मदद मिली है।’

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड

आर्यन के बारे में बता दें कि उन्होंने द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज के जरिए बॉलीवुड डेब्यू किया है बतौर डायरेक्टर। सीरीज को काफी पसंद किया गया है जिसमें बॉबी देओल, लक्ष्य लालवानी, शहर बंबा और राघव जुयाल भी थे।

