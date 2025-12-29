Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडShah Rukh Khan Is Gentleman Salman Khan Is Bad Boy Arshad Warsi Lists Differences In Superstars Temperaments
सलमान खान हैं बैड बॉय, शाहरुख हैं जेंटलमैन; दोनों स्टार्स को लेकर बोले अरशद वारसी

सलमान खान हैं बैड बॉय, शाहरुख हैं जेंटलमैन; दोनों स्टार्स को लेकर बोले अरशद वारसी

संक्षेप:

सलमान खान और शाहरुख खान को लेकर हाल ही में अरशद वारसी ने बात की और इस दौरान अरशद ने सलमान को बैड बॉय बताया और शाहरुख को जेंटलमैन कहा।

Dec 29, 2025 07:26 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शाहरुख खान और सलमान खान बॉलीवुड के बड़े स्टार्स में से एक हैं। दोनों की पर्सनैलिटी काफी अलग है और दोनों खान को सभी पसंद करते हैं। अब अरशद वारसी जो दोनों के साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने दोनों एक्टर्स के बारे में बात की और इस दौरान उन्होंने सलमान खान को बैड बॉय कहा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या बोले शाहरुख को लेकर

लल्लनटॉप से बात करते हुए अरशद ने कहा, 'शाहरुख अपना काम जानते हैं। उनमें वो पुरानी स्कूल थिएटर वाइब है और सारी लाइन्स उनके दिमाग में रहती हैं। वह सबसे पोलाइट और गिविंग एक्टर हैं। मैंने कभी उन्हें ऊंची आवाज में नहीं देखा है। मुझे वह बहुत पसंद हैं। यहां तक कि सुहाना और आर्यन की भी परवरिश उन्होंने ऐसे ही की है। वे काफी अच्छे बच्चे हैं। मैंने किंग को एक सेकेंड में हां बोल दिया था। शाहरुख पहले ही बोल चुके हैं कि बॉलीवुड के स्टार्स में वह लास्ट हैं और इसके बाद कोई नहीं होगा। मैं उनकी इस बात को पूरी तरह से मानता हूं। मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं और उनका बड़ा फैन हूं।'

सलमान को कहा बैड बॉय

वहीं सलमान को लेकर अरशद बोले, ‘सलमान बैड बॉय हैं। वह उनमें से हैं जो दिखने में गुड लुकिंग वाले बैड बॉय होते हैं। शाहरुख जेंटलमैन हैं, लेकिन थोड़े सोफिस्टिकेटेड। दोनों में कुछ गलत नहीं। सलमान की पर्सनैलिटी थोड़ी अलग है, वह सेम नहीं हैं। आप उनका ऑरा पब्लिक में देख सकते हैं, लेकिन पर्सनली घर में वह काफी अलग हैं। वह खूब जोक्स मारते हैं और काफी फनी हैं। उनका पूरा परिवार काफी फनी है। सबका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है।’

ये भी पढ़ें:अरशद ने इस शर्त पर किया था सर्किट का रोल, पहले तब्बू थीं फिल्म में लीड एक्ट्रेस

अरशद की अपकमिंग फिल्में

अरशद जल्द ही किंग में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म में शाहरुख खान, सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अरशद वारसी और जयदीप अहलावत भी हैं। फिल्म फिलहाल अंडर प्रोडक्शन की स्टेज पर है और 2026 में मूवी रिलीज होगी। इसके अलावा अरशद, वेलकम टू द जंगल में नजर आएंगे जिसमें अक्षय कुमार, संजय दत्त, परेश रावल, सुनील शेट्टी भी हैं। यह भी अगले साल रिलीज होगी।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Shah Rukh Khan Salman Khan Arshad Warsi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।