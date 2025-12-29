सलमान खान हैं बैड बॉय, शाहरुख हैं जेंटलमैन; दोनों स्टार्स को लेकर बोले अरशद वारसी

संक्षेप: सलमान खान और शाहरुख खान को लेकर हाल ही में अरशद वारसी ने बात की और इस दौरान अरशद ने सलमान को बैड बॉय बताया और शाहरुख को जेंटलमैन कहा।

शाहरुख खान और सलमान खान बॉलीवुड के बड़े स्टार्स में से एक हैं। दोनों की पर्सनैलिटी काफी अलग है और दोनों खान को सभी पसंद करते हैं। अब अरशद वारसी जो दोनों के साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने दोनों एक्टर्स के बारे में बात की और इस दौरान उन्होंने सलमान खान को बैड बॉय कहा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या बोले शाहरुख को लेकर लल्लनटॉप से बात करते हुए अरशद ने कहा, 'शाहरुख अपना काम जानते हैं। उनमें वो पुरानी स्कूल थिएटर वाइब है और सारी लाइन्स उनके दिमाग में रहती हैं। वह सबसे पोलाइट और गिविंग एक्टर हैं। मैंने कभी उन्हें ऊंची आवाज में नहीं देखा है। मुझे वह बहुत पसंद हैं। यहां तक कि सुहाना और आर्यन की भी परवरिश उन्होंने ऐसे ही की है। वे काफी अच्छे बच्चे हैं। मैंने किंग को एक सेकेंड में हां बोल दिया था। शाहरुख पहले ही बोल चुके हैं कि बॉलीवुड के स्टार्स में वह लास्ट हैं और इसके बाद कोई नहीं होगा। मैं उनकी इस बात को पूरी तरह से मानता हूं। मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं और उनका बड़ा फैन हूं।'

सलमान को कहा बैड बॉय वहीं सलमान को लेकर अरशद बोले, ‘सलमान बैड बॉय हैं। वह उनमें से हैं जो दिखने में गुड लुकिंग वाले बैड बॉय होते हैं। शाहरुख जेंटलमैन हैं, लेकिन थोड़े सोफिस्टिकेटेड। दोनों में कुछ गलत नहीं। सलमान की पर्सनैलिटी थोड़ी अलग है, वह सेम नहीं हैं। आप उनका ऑरा पब्लिक में देख सकते हैं, लेकिन पर्सनली घर में वह काफी अलग हैं। वह खूब जोक्स मारते हैं और काफी फनी हैं। उनका पूरा परिवार काफी फनी है। सबका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है।’