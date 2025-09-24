Shah Rukh Khan Holds Rani Mukerji Pallu At National Awards Fans React Ek Hi Dil Hai Kitni Baar Jeetoge SRK Babu शाहरुख खान ने नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान पकड़ा रानी मुखर्जी की साड़ी का पल्लू, वीडियो वायरल, Bollywood Hindi News - Hindustan
शाहरुख खान ने नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान पकड़ा रानी मुखर्जी की साड़ी का पल्लू, वीडियो वायरल

शाहरुख खान को ना सिर्फ उनकी एक्टिंग बल्कि उनके जेंटल बिहेवियर के लिए भी काफी पसंद किया जाता है जिसके बारे में लोग भी बात करते हैं। अब शाहरुख का नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर सब शाहरुख की तारीफ कर रहे हैं।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 07:02 AM
मंगलवार को दिल्ली में 71 नेशनल अवॉर्ड हुआ जिसमें शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, करण जौहर, विक्रांत मैसी समेत कई बॉलीवुड कलाकारों को अवॉर्ड मिला है उनके काम के लिए। इस इवेंट के कई वीडियोज और फोटोज वायरल हो रहे हैं। हालांकि एक वीडियो है जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो में शाहरुख, रानी का पल्लू पकड़ते हैं जब वह अपनी सीट के लिए जाती हैं। इस वीडियो को देख सब किंग खान की तारीफ कर रहे हैं।

दोनों का पहला नेशनल अवॉर्ड

बता दें कि यह अवॉर्ड शाहरुख और रानी के लिए काफी खास है क्योंकि दोनों का यह पहला नेशनल अवॉर्ड है। शाहरुख को जवान के लिए बेस्ट एक्टर और रानी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड मिला है।

लोगों के कमेंट्स

फैंस इस वीडियो पर खूब कमेंट्स कर रहे हैं। एक ने लिखा, शाहरुख खान के जैसे जेंटलमैन कोई नहीं हो सकता। एक ने लिखा, इसी वजह से शाहरुख खान को किंग कहा जाता है। एक ने लिखा कि एक ही तो दिल है, कितनी बात जीतोगे शाहरुख बाबू।

शाहरुख-रानी की फिल्में

बता दें कि शाहरुख और रानी साथ में काम भी कर चुके हैं। दोनों कुछ-कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, चलते-चलते, पहेली, कभी अलविदा ना कहना और वीर जारा में साथ काम कर चुके हैं। दोनों की ऑनस्क्रीन कैमिस्ट्री हमेशा पसंद की गई है।

वहीं अवॉर्ड सेरेमनी की बात करें तो इनके अलावा विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मिला है। वहीं मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड मिला है।

