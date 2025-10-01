Shah Rukh Khan has become a billionaire according to Hurun India Rich List 2025 know about actor net worth बिलेनियर क्लब में शामिल हुए शाहरुख खान, बने इंडिया के सबसे अमीर एक्टर, जानिए नेटवर्थ, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडShah Rukh Khan has become a billionaire according to Hurun India Rich List 2025 know about actor net worth

Rich Actors List 2025: हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार, शाहरुख खान अरबपति बन गए हैं। भारत के अमीर एक्टर्स की बात करें तो उनके बाद इस लिस्ट में उनकी दोस्त जूही चावला हैं।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 04:36 PM
बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान बिलेनियर क्लब में शामिल हो गए हैं। दरअसल, हुरुन इंडिया की रिच लिस्ट 2025 जारी हुई है। इस लिस्ट के मुताबिक, फिल्म इंडस्ट्री में 33 साल काम करने के बाद अब शाहरुख खान इंडिया के सबसे अमीर एक्टर बन गए हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के रिच एक्टर्स की लिस्ट में भी उनका नाम शामिल हो गया है।

शाहरुख खान की नेटवर्थ

शाहरुख की नेटवर्थ 1.4 बिलियन डॉलर यानी करीब 12,490 करोड़ रुपये हो चुकी है। उन्होंने टेलर स्विफ्ट (नेटवर्थ- 1.3 बिलियन डॉलर), अर्नोल्ड श्वार्जनेगर (नेटवर्थ- 1.2 बिलियन डॉलर), जैरी सीनफील्ड (नेटवर्थ- 1.2 बिलियन डॉलर) और सेलेना गोमेज (नेटवर्थ- 720 मिलियन डॉलर) जैसे एक्टर्स को पीछे छोड़ दिया है।

भारत के सबसे एक्टर

- शाहरुख खान: 12,490 करोड़ रुपये

- जूही चावला एंड फैमिली: 7,790 करोड़ रुपये

- ऋतिक रोशन: 2,160 करोड़ रुपये

- करण जौहर: 1,880 करोड़ रुपये

- अमिताभ बच्चन: 1,630 करोड़ रुपये

कहां से होती है शाहरुख खान की कमाई़?

शाहरुख खान की कमाई सिर्फ फिल्मों से नहीं होती है। उनकी ब्रांड वैल्यू, करोड़ों के एंडोर्समेंट्स, प्रोडक्शन हाउस रेड चिलिज एंटरटेनमेंट, VFX स्टूडियो, आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स, दुबई और मिडिल ईस्ट की प्रॉपर्टीज— इन सबने उनकी नेटवर्थ को बिलियनेयर लेवल तक पहुंचाया है।

नेशनल अवॉर्ड

साल 2025 शाहरुख खान के लिए खास साबित हो रहा है। 33 साल के करियर में पहली बार उन्हें बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में नेशनल अवॉर्ड मिला। उनके बेटे आर्यन खान ने अपना डेब्यू किया और अब वह बिलेनियर बन गए हैं।

