लियोनल मेसी से मिले शाहरुख खान, बेटे अबराम ने लिया फुटबॉल लीजेंड का ऑटोग्राफ

Shah Rukh Khan Meets Lionel Messi: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान शनिवार को फुटबाल के लीजेंड लियोनल मेसी से मिलने कोलकाता पहुंचे। दोनों की मुलाकात का पल अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 

Dec 13, 2025 12:53 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
कोलकाता में आज यानी शनिवार को बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान और फुटबॉल के लीजेंड लियोनल मेसी एकसाथ नजर आए। शाहरुख खान अपने बेटे अबराम को लेकर कोलकाता पहुंचे थे। शाहरुख खान और लियोनल की मुलाकात का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अबराम फुटबाल लीजेंड से मिलकर काफी खुश और उत्साहित नजर आए। अबराम ने लियोनल मेसी के साथ तस्वीर भी क्लिक कराई।

लियोनल से मिले शाहरुख खान

सोशल मीडिया पर शाहरुख खान और मेसी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखने को मिलता है कि लियोनल मेसी शाहरुख खान से मुस्कुराकर हाथ मिलाते हैं। इसके बाद शाहरुख खान अपने बेटे अबराम को लियोनल मेसी से मिलाते हैं।

अबराम ने लिया लियोनल का ऑटोग्राफ

लियोनल मेसी से मिलकर शाहरुख खान के बेटे अबराम काफी खुश और उत्साहित नजर आते हैं। अबराम लियोनल से उनका ऑटोग्राफ लेते हैं और फुटबॉलर के साथ तस्वीर क्लिक करते हैं। शाहरुख खान और मेसी की इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन भी आया है।

क्या बोले सोशल मीडियो यूजर्स

इस वीडियो पर एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा- मेसी और शाहरुख खान की कोलकाता में मुलाकात इतिहास में लिखी जाएगी। एक दूसरे यूजर ने लिखा- जब फुटबाल के लीजेंड से मिला सिनेमा का सुपरस्टार।

कोलकाता के बाद इन शहरों में जाएंगे लियोनल मेसी

बता दें, फुटबॉल लीजेंड भारत में गोट इंडिया टूर के लिए आए हैं। उनके इस टूर की शुरुआत आज यानी 13 दिसंबर से हो गई है। अपने इस टूर पर मेसी कोलकाता के बाद हैदराबाद, मुबंई, और दिल्ली जाएंगे। कोलकाता में मेसी ने अपने 70 फीट ऊंचे स्टेचू का भी अनावरण भी किया। मेसी वर्चुअली अपने स्टेचू का अनावरण किया, जिसका हिस्सा शाहरुख खान भी रहे।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें

