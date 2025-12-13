लियोनल मेसी से मिले शाहरुख खान, बेटे अबराम ने लिया फुटबॉल लीजेंड का ऑटोग्राफ

संक्षेप: Shah Rukh Khan Meets Lionel Messi: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान शनिवार को फुटबाल के लीजेंड लियोनल मेसी से मिलने कोलकाता पहुंचे। दोनों की मुलाकात का पल अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

कोलकाता में आज यानी शनिवार को बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान और फुटबॉल के लीजेंड लियोनल मेसी एकसाथ नजर आए। शाहरुख खान अपने बेटे अबराम को लेकर कोलकाता पहुंचे थे। शाहरुख खान और लियोनल की मुलाकात का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अबराम फुटबाल लीजेंड से मिलकर काफी खुश और उत्साहित नजर आए। अबराम ने लियोनल मेसी के साथ तस्वीर भी क्लिक कराई।

लियोनल से मिले शाहरुख खान सोशल मीडिया पर शाहरुख खान और मेसी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखने को मिलता है कि लियोनल मेसी शाहरुख खान से मुस्कुराकर हाथ मिलाते हैं। इसके बाद शाहरुख खान अपने बेटे अबराम को लियोनल मेसी से मिलाते हैं।

अबराम ने लिया लियोनल का ऑटोग्राफ लियोनल मेसी से मिलकर शाहरुख खान के बेटे अबराम काफी खुश और उत्साहित नजर आते हैं। अबराम लियोनल से उनका ऑटोग्राफ लेते हैं और फुटबॉलर के साथ तस्वीर क्लिक करते हैं। शाहरुख खान और मेसी की इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन भी आया है।

क्या बोले सोशल मीडियो यूजर्स इस वीडियो पर एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा- मेसी और शाहरुख खान की कोलकाता में मुलाकात इतिहास में लिखी जाएगी। एक दूसरे यूजर ने लिखा- जब फुटबाल के लीजेंड से मिला सिनेमा का सुपरस्टार।