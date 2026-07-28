शाहरुख खान के नाना ने लाल किले से उतारा था अंग्रेजों का झंडा, अरेस्ट कर सुनाई गई थी फांसी की सजा, इन्होंने बचाई जान
शाहरुख खान के नाना यानी फातिमा के पिता स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। यही नहीं लाल किले से अंग्रेजों का झंडा उतारने वालों में उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है।
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। शाहरुख आज पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं। शाहरुख की फैन फॉलोइंग आज पूरी दुनिया में है। शाहरुख ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। यही नहीं, शाहरुख खान इंडस्ट्री के हाईपेड स्टार्स में हैं, जिन्होंने अपने करियर में अब तक कई अवॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। शाहरुख खान एक समृद्ध और पढ़े लिखे परिवार से आते हैं। शाहरुख खान की मां लतीफ फातिमा खान, अपने समय की बेहद पढ़ी-लिखी और प्रभावशाली महिला हुआ करती थीं। वहीं, शाहरुख के नाना यानी फातिमा के पिता स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। यही नहीं लाल किले से अंग्रेजों का झंडा उतारने वालों में उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है।
शाहरुख के नाना ने लाल किले से उतारा था अंग्रेजों का झंडा
शाहरुख खान के नाना का नाम शाहनवाज खान था। शाहनवाज आजाद हिंद फौज के वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बहुत करीब थे और सेना के मेजर जनरल रहे। बता दें कि शाहरुख खान की मां लतीफ फातिमा उनकी गोद ली हुई बेटी थीं, इस तरह वे शाहरुख खान के नाना लगते थे। कहा जाता है कि लाल किले से अंग्रेजों का झंडा उतारने वालों में उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसी वजह से शाहरुख खान का परिवार देशभक्ति और सामाजिक योगदान के लिए भी जाना जाता है। यही नहीं, शाहरुख के पिता ताज मोहम्मद स्वतंत्रता सेनानी थे।
सुनाई गई थी फांसी की सजा
वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई की बुक '24 अकबर रोड' के मुताबिक, 1942 में जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। तब शाहनवाज अंग्रेज सरकार की भारतीय रेजिमेंट में सिपाही थे और साउथ एशिया में जापान के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे। ऐसे में जापानी सेना ने उन्हें अरेस्ट किया और नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के हवाले कर दिया। सुभाष चंद्र उस वक्त आईएनए का नेतृत्व कर रहे थे और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जापान का साथ दे रहे थे। जब शाहनवाज, बोस से मिले तो काफी खुश हुए और उनकी सेना इंडियन नेशनल आर्मी (आईएनए) में भर्ती हो गए। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेजों ने उन लोगों की तलाश शुरू की, जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ सुभाष चन्द्र बोस की आर्मी का साथ दे रहे थे। ऐसे में शाहनवाज और उनके दल को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों ने शाहनवाज को फांसी की सजा सुना दी गई। इस बात की जानकारी पंडित जवाहर लाल नेहरु ने कोर्ट में अपील दायर की तो वहीं बाहर भी जनता सरकार के फैसले का विरोध कर रही थी। इस दबाव के चलते ब्रिटिश आर्मी के जनरल आक्किनलेक को झुकना पड़ा और जुर्माना लेकर शाहनवाज और उनके साथियों को छोड़ना पड़ा। आजादी के बाद शाहनवाज कांग्रेस में शामिल हुए और तीन बार मेरठ से लोकसभा के लिए चुने गए।
इंदिरा गांधी के करीब थीं शाहरुख की मां
बता दें कि शाहरुख खान की मां लतीफ फातिमा खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और इंग्लैंड से रैंक-होल्डर मजिस्ट्रेट भी थीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी मां का भारत की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की भी करीबी थीं। बताया जाता है कि लतीफ फातिमा, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेहद करीब थीं। दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। चूंकि, फातिमा रैंक-होल्डर मजिस्ट्रेट थीं तो अक्सर उनका मिलना जुलना इंदिरा गांधी से लगा रहता था।
इन फिल्मों में बिखेरा जलवा
आपको बता दें कि शाहरुख खान ने छोटे पर्दे से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने दीवाना (1992) फिल्म से बड़े पर्दे पर एंट्री की थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसके लिए शाहरुख को फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा शाहरुख 'दिल तो पागल है' (1997), 'कुछ कुछ होता है' (1998), 'मोहब्बतें' (2000), 'कभी खुशी कभी गम' (2001) और 'वीर-जारा' (2004) 'देवदास' (2002), 'स्वदेस' (2004) और 'चक दे! इंडिया' (2007), 'पठान' और 'जवान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं। इन दिनों शाहरुख अपनी अपकमिंग मूवी 'किंग' को लेकर सुर्खियां में हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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