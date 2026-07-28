शाहरुख खान के नाना ने लाल किले से उतारा था अंग्रेजों का झंडा, अरेस्ट कर सुनाई गई थी फांसी की सजा, इन्होंने बचाई जान

शाहरुख खान के नाना यानी फातिमा के पिता स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। यही नहीं लाल किले से अंग्रेजों का झंडा उतारने वालों में उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है।

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। शाहरुख आज पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं। शाहरुख की फैन फॉलोइंग आज पूरी दुनिया में है। शाहरुख ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। यही नहीं, शाहरुख खान इंडस्ट्री के हाईपेड स्टार्स में हैं, जिन्होंने अपने करियर में अब तक कई अवॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। शाहरुख खान एक समृद्ध और पढ़े लिखे परिवार से आते हैं। शाहरुख खान की मां लतीफ फातिमा खान, अपने समय की बेहद पढ़ी-लिखी और प्रभावशाली महिला हुआ करती थीं। वहीं, शाहरुख के नाना यानी फातिमा के पिता स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। यही नहीं लाल किले से अंग्रेजों का झंडा उतारने वालों में उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है।

शाहरुख के नाना ने लाल किले से उतारा था अंग्रेजों का झंडा शाहरुख खान के नाना का नाम शाहनवाज खान था। शाहनवाज आजाद हिंद फौज के वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बहुत करीब थे और सेना के मेजर जनरल रहे। बता दें कि शाहरुख खान की मां लतीफ फातिमा उनकी गोद ली हुई बेटी थीं, इस तरह वे शाहरुख खान के नाना लगते थे। कहा जाता है कि लाल किले से अंग्रेजों का झंडा उतारने वालों में उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसी वजह से शाहरुख खान का परिवार देशभक्ति और सामाजिक योगदान के लिए भी जाना जाता है। यही नहीं, शाहरुख के पिता ताज मोहम्मद स्वतंत्रता सेनानी थे।

सुनाई गई थी फांसी की सजा वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई की बुक '24 अकबर रोड' के मुताबिक, 1942 में जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। तब शाहनवाज अंग्रेज सरकार की भारतीय रेजिमेंट में सिपाही थे और साउथ एशिया में जापान के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे। ऐसे में जापानी सेना ने उन्हें अरेस्ट किया और नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के हवाले कर दिया। सुभाष चंद्र उस वक्त आईएनए का नेतृत्व कर रहे थे और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जापान का साथ दे रहे थे। जब शाहनवाज, बोस से मिले तो काफी खुश हुए और उनकी सेना इंडियन नेशनल आर्मी (आईएनए) में भर्ती हो गए। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेजों ने उन लोगों की तलाश शुरू की, जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ सुभाष चन्द्र बोस की आर्मी का साथ दे रहे थे। ऐसे में शाहनवाज और उनके दल को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों ने शाहनवाज को फांसी की सजा सुना दी गई। इस बात की जानकारी पंडित जवाहर लाल नेहरु ने कोर्ट में अपील दायर की तो वहीं बाहर भी जनता सरकार के फैसले का विरोध कर रही थी। इस दबाव के चलते ब्रिटिश आर्मी के जनरल आक्किनलेक को झुकना पड़ा और जुर्माना लेकर शाहनवाज और उनके साथियों को छोड़ना पड़ा। आजादी के बाद शाहनवाज कांग्रेस में शामिल हुए और तीन बार मेरठ से लोकसभा के लिए चुने गए।

इंदिरा गांधी के करीब थीं शाहरुख की मां बता दें कि शाहरुख खान की मां लतीफ फातिमा खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और इंग्लैंड से रैंक-होल्डर मजिस्ट्रेट भी थीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी मां का भारत की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की भी करीबी थीं। बताया जाता है कि लतीफ फातिमा, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेहद करीब थीं। दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। चूंकि, फातिमा रैंक-होल्डर मजिस्ट्रेट थीं तो अक्सर उनका मिलना जुलना इंदिरा गांधी से लगा रहता था।