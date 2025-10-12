सलमान खान की लव लाइफ पर शाहरुख खान ने लिए मजे, बोले- इनकी लाइफ पर बनी है लापता लेडीज
शाहरुख खान और सलमान खान एक-दूसरे को लेकर मजाक करते रहते हैं। अब एक्टर ने अवॉर्ड शो के दौरान सलमान खान की लव लाइफ पर ऐसा कमेंट किया जिसे सुनकर सभी को हंसी आ गई।
शाहरुख खान अहमदाबाद में हुए एक अवॉर्ड फंक्शन में शामिल हुए। यहां उन्होंने स्टेज पर धूम मचा दी और अपने स्टेटमेंट्स से सबको हंसाया भी। स्टेज पर उन्होंने एक्टर्स के उनके काम के लिए खूब तारीफ भी की। शाहरुख ने सलमान खान की लव लाइफ पर भी कमेंट किया। उन्होंने कहा, 'एक आदमी है जो यहां अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, यहां-वहां, इधर-उधर।'
क्या बोले शाहरुख
शाहरुख ने आगे कहा, 'यह भी कमाल की बात है, आमिर खान ने सलमान भाई के बारे में पिक्चर बना दी है।' शाहरुख ने इसके जरिए आमिर खान के प्रोडक्शन के तहत बनी लापता लेडीज फिल्म की तारीफ की।
क्या है लापता लेडीज की कहानी
लापता लेडीज को किरण राव ने डायरेक्ट किया था, जिसमें नितांशी गोयल और स्पर्श श्रीवास्तव लीड रोल में थे। फिल्म को क्रिटिक्स ने काफी सराहा। फिल्म की स्टोरी और एक्टिंग की जमकर तारीफ की गई। फिल्म एक शादीशुदा कपल के इर्द-गिर्द घूमती है, जो हाल ही में विवाह के बंधन में बंधे हैं। फिल्म में उनके रास्ते एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं और फिर वापस भी आते हैं।
शाहरुख खान के इस जोक पर वहां मौजूद लोग जमकर हंसे। दरअसल, अपनी पूरी लाइफ में सलमान जितना अपनी मूवीज के लिए फेमस रहे, उससे ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ की भी चर्चा होती रही। उनका नाम ऐश्वर्या, कैटरीना कैफ से लेकर कई एक्ट्रेसेस से जुड़ा, लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं की।
