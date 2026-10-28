शाहरुख खान इस साल नहीं करेंगे SRK Day इवेंट, टीम ने फैन क्लबों को बताई यह वजह
शाहरुख खान के फैंस इस बार किंग खान का बर्थडे उनके साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकेंगे। क्या वजह है? चलिए जानते हैं।
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के फैंस के लिए एक मायूस करने वाली खबर आई है। इस साल किंग खान का बर्थडे थोड़ा अलग होगा, क्योंकि शाहरुख की टीम ने बताया है कि सालाना आयोजित होने वाला SRKDay इवेंट इस साल 2 नवंबर को नहीं होगा। इस खास मौके पर शाहरुख खान के ढेरों फैंस उनके मुंबई वाले बंगले (मन्नत) के बाहर जमा हो जाते हैं। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से शाहरुख खान के चाहने वाले उनके घर के बाहर शाहरुख खान की एक झलक पाने को जमा हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान की टीम ने उनके फैन क्लबों को सूचित किया है कि इस साल कोई इवेंट नहीं होगा।
इस साल नहीं होगा SRK Day
सियासत की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान ने यह फैसला अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' पर फोकस करने को ध्यान में रखकर लिया है। हालांकि शाहरुख खान के फैंस को यह भी सूचना दी गई है कि फिल्म 'किंग' की रिलीज से पहले एक दूसरी गैदरिंग जरूर आयोजित की जा सकती है। इससे यह भी मैसेज मिलता है कि शाहरुख खान अपनी फिल्म को लेकर कितने सीरियस हैं, और किस तरह वह अपनी अपकमिंग फिल्म की रिलीज को न सिर्फ लार्जर दैन लाइफ, और फैंस के लिए स्पेशल बनाने का सोच रहे हैं।
शाहरुख खान ने भेजा यह मैसेज
शाहरुख खान के फैन क्लबों को जो मैसेज SRK की टीम की तरफ से पहुंचाया गया है, उसमें लिखा गया है, "आप लोग जो प्यार और समर्पण भाव शाहरुख खान के प्रति रखते हैं वह उनके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। हम आपके द्वारा की गए कामों और कोशिशों को देखते हैं और उनकी बहुत सराहना करते हैं। खासतौर पर वो कोशिशें, जो आप किंग की रिलीज से पहले कर रहे हैं।" टीम ने शाहरुख खान के फैन क्लबों को बताया, “हम समझते हैं कि आपके और आपके मेंबर्स के लिए SRK Day का क्या मतलब है।”
आगे होगा इससे भी बड़ा इवेंट
शाहरुख खान की टीम ने लिखा है कि हम जानते हैं आप सभी लोग हर साल साथ में शाहरुख खान का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इंतजार करते हैं। शाहरुख खान खुद कई बार यह बात कह चुके हैं कि उन्हें हर साल अपने फैंस के साथ अपना बर्थडे मनाना बहुत अच्छा लगता है। टीम ने बताया है कि शाहरुख खान इस साल क्योंकि किंग को लेकर बिजी हैं, इसलिए इस बार यह इवेंट सेलिब्रेट करना मुमकिन नहीं हो सकेगा। आगे इससे भी बड़ा इवेंट सेलिब्रेट करने के लिए टीम इससे भी बड़ा वेन्यू प्लान कर रही है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग