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शाहरुख खान ने ऑस्कर को कहा थैंक्यू, बोले- अब लग रहा पूरी दुनिया का बादशाह हूं

Apr 18, 2026 12:25 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
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शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्हें लग रहा है कि वह पूरी दुनिया के बादशाह हैं। इसके पीछे की वजह है कि उनका वीडियो अकादमी ने शेयर किया।

शाहरुख खान ने ऑस्कर को कहा थैंक्यू, बोले- अब लग रहा पूरी दुनिया का बादशाह हूं

बॉलीवुड के किंग खान को ना सिर्फ भारत बल्कि दुनियाभर में पसंद किया जाता है। अब हाल ही में ऑस्कर में शाहरुख के ओम शांति ओम के एक सीन को शेयर किया था। इस पर अब शाहरुख ने अकादमी को थैंक्यू कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अब उन्हें लग रहा है कि वह पूरी दुनिया के किंग हैं।

लग रहा पूरी दुनिया का बादशाह हूं

शाहरुख ने उस वीडियो की फोटो इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की है। उन्होंने लिखा, ‘थैंक्यू अकादमी, मेरी इस याद को ताजा करने के लिए। अब मुझे सच में लग रहा है कि मैं पूरी दुनिया का बादशाह हूं। हाहा।’

दरअसल, अकादमी ने वीडियो शेयर कर लिखा था, ‘किस्मत की एक बात है...वो मिस नहीं होती। फिल्म ओम शांति ओम।’

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क्या है शाहरुख का वो सीन

इस सीन की बात करें तो यह फिल्म ओम शांति ओम का है और इसमें शाहरुख के किरदार को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला था। इसके बाद वह बोलते हैं कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है।

फराह खान भी हैं खुश

फराह खान ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया था और इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा था, मैं अकादमी, शाहरुख खान, मयूर पूरी को थैंक्यू कहना ताहूंगी जिन्होंने ये पोस्ट मुझे भेजा। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।

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ओम शांति ओम के बारे में जानें

ओम शांति ओम को फराह खान ने ही डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण लीड रोल में थीं। दीपिका की यह पहली हिंदी फिल्म थी। इसके जरिए उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके अलावा फिल्म में अर्जुन रामपाल, किरण खेर, श्रेयस तलपड़े भी थे।

फिल्म ने कितने करोड़ कमाए थे

ओम शांति ओम ने वर्ल्डवाइड 148.20 करोड़ की कमाई की थी। वहीं भारत में 105.63 करोड़ कमाए थे।

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शाहरुख खान की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट साल 2023 में फिल्म पठान, जवान और डंकी में नजर आए थे। पठान ने जहां 1055 करोड़ कमाए थे वर्ल्डवाइड, वहीं जवान ने 1160 करोड़ कमाए थे। डंकी ने हालांकि वर्ल्डवाइड 454 करोड़ कमाए थे।

शाहरुख की अपकमिंग फिल्म

साल 2024 में शाहरुख की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई। हालांकि वह अब किंग फिल्म में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में शाहरुख के साथ सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन हैं। कहा तो यही रहा है कि फिल्म इस साल क्रिसमस पर रिलीज हो सकती है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

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सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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