शाहरुख खान से कभी मिलना नहीं चाहते उनके डुप्लीकेट इब्राहिम कादरी, कहा- 'मुझे डर लगता है कि कहीं...'

अक्सर देखा जाता है कि स्टार्स के डुप्लीकेट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। फैंस भी इनके रील्स को काफी एंजॉय करते हैं। लेकिन जब बात शाहरुख खान के डुप्लीकेट की हो तो फैंस की एक्साइटमेंट दोगुनी हो जाती है। शाहरुख खान के डुप्लीकेट इब्राहिम कादरी काफी मशहूर हैं। हाल ही में इब्राहिम का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसे देखकर लोगों ने उन्हें शाहरुख समझ लिया और भीड़ ने उन्हें घेर लिया। ऐसे में जहां स्टार्स के डुप्लीकेट उनसे मिलने के लिए बेताब रहते हैं वहीं, इब्राहिम बिल्कुल अलग हैं। हालिया इंटरव्यू में इब्राहिम ने कहा कि वो कभी भी शाहरुख से मिलना नहीं चाहते हैं। आइए जानते हैं ऐसा क्यों?

'शाहरुख से कभी नहीं मिलना चाहूंगा' शाहरुख खान के डुप्लीकेट इब्राहिम कादरी ने हाल ही में द लल्लनटॉप को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान इब्राहिम ने शाहरुख को लेकर जो कहा उसे सुनकर आप भी एक पल के लिए सोच में पड़ जाएंगे। इंटरव्यू के दौरान जब इब्राहिम से पूछा गया कि क्या वह बॉलीवुड के किंग खान से मिल चुके हैं। इस पर इब्राहिम ने कहा, 'नहीं, कभी नहीं मिलना चाहूंगा।'

इस वजह से किंग खान से मिलना नहीं चाहते इब्राहिम इब्राहिम कादरी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते कहा, 'मैंने कई बार बोला है कि मैं नहीं मिलना चाहता कुछ वजह से। क्योंकि, जैसा हमारा एक सपना होता है कि एक बंगला हो, एक फेरारी हो। जब वो आ जाती है तो वो गैराज में रहती है और हम आई10 और ऐसी गाड़ी लेकर निकलते हैं। बिल्कुल वही सोच है, कि अगर मैं मिल लिया, तो मेरा सारा जोश खत्म न हो जाए। मुझे कहीं न कहीं ऐसा डर लगता है।'