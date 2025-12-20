किंग में दिखेगा शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का Kiss? क्या है इस वायरल वीडियो का सच?

संक्षेप: सोशल मीडिया पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि ये किंग का लीक वीडियो है। आइए जानते हैं इस दावे का सच।

शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म किंग को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण समेत बॉलीवुड के कई बड़े सितारे नजर आएंगे। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो किंग के एक गाने का है जो लीक हो गया है। वीडियो में दीपिका-शाहरुख का रोमांस दिखाया गया है। वहीं, वीडियो में शाहरुख और दीपिका का एक किस भी दिखाया गया है। आइए जानते हैं क्या है उस वायरल वीडियो का सच।

लीक हो गया किंग का वीडियो पहली झलक में वीडियो एक दम रियल लग रहा है और लग रहा है कि हो सकता है कि वीडियो लीक हो गई है। हालांकि, सच ये है कि वो वायरल वीडियो फिल्म का नहीं है। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक, जो वीडियो वायरल हो रहा है वो एक फैन मेड वीडियो है जिसे एआई की मदद से बनाया गया है।

वीडियो में दिखा शाहरुख और दीपिका का रोमांस जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें शाहरुख खान अपने किंग वाले लुक में नजर आ रहे हैं। वहीं, दीपिका साड़ी और अलग अलग ड्रेस में नजर आ रही हैं। वीडियो में दोनों के बीच का रोमांस देखने को मिल रहा है। हालांकि, अब ये साफ है कि ये वीडियो किंग का लीक वीडियो नहीं बल्कि फैनमेड वीडियो है।