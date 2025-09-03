Shah Rukh Khan Daughter Suhana Khan in Legal Trouble Over Land Bought in Alibaug लीगल मामले में फंसीं शाहरुख की बेटी सुहाना खान, गैरकानूनी ढंग से खरीदी किसानों के लिए अलॉट जमीन, Bollywood Hindi News - Hindustan
लीगल मामले में फंसीं शाहरुख की बेटी सुहाना खान, गैरकानूनी ढंग से खरीदी किसानों के लिए अलॉट जमीन

शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान पर आरोप है कि उन्होंने अलीबाग के थल गांव में जो जमीन खरीदी है वह किसानों के लिए अलॉट की गई थी। आरोप है कि सुहाना ने यह जमीन बिना कागज पूरे किए और जरूरी इजाजतें लिए खरीदी है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 05:40 AM
अलीबाग के थल गांव में खरीदी गई जमीन के मामले को लेकर शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान के लिए कानूनी दिक्कतें बढ़ती दिख रही हैं। जानकारी के मुताबिक सुहाना खान ने इस गांव में जो जमीन खरीदी थी, उसे किसानों के लिए अलॉट किया गया था। आरोप है कि सुहाना खान ने बिना जरूरी कागजात पूरे किए और बिना जरूरी परमिशन के यह जमीन अपने नाम करवा ली। करोड़ों रुपये की कीमत वाली इस जमीन को सुहाना ने एक बिजनेसमैन से 77 लाख रुपये स्टैंप ड्यूटी चुकाकर खरीदा था।

13 करोड़ रुपये में खरीदी थी ये जमीन

यह जमीन करीब 13 करोड़ रुपये की बताई जा रही है। सुहाना ने इस जमीन को मुंबई के एक बिजनेसमैन से खरीदा था। जमीन का ट्रांसफर 30 मई 2023 को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के जरिए किया गया। फिलहाल मामला जांच के दायरे में है और अलीबाग के तहसीलदार से इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है।

कागजों में सुहाना ने खुद को दिखाया किसान

सुहाना खान ने साल 2023-24 में 2 प्लॉट खरीदे थे जिनकी कुल कीमत 22 करोड़ रुपये है। ये प्लॉट 'देजा वू फार्म प्राइवेट लिमिटेड' कंपनी के नाम पर रजिस्टर कराए गए। कागजों के मुताबिक यह कंपनी गौरी खान की मां और सिस्टर इन लॉ के नाम पर रजिस्टर्ड है। आरोप है कि सुहाना खान ने जमीन खरीदते वक्त कागजों में खुद को किसान दिखाया है। मामला तूल पकड़ने के बाद अब इसकी जांच चल रही है और डिप्टी कलेक्टर संदेश शिकरे ने अलीबाग के तहसीलदार से इस केस में एक निष्पक्ष रिपोर्ट मांगी है।

फ्लॉप रही थी सुहाना की पहली फिल्म

वर्क फ्रंट की बात करें तो सुहाना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे और सुहाना खान उनके साथ होंगी। सुहाना पहली बार किसी फिल्म में बड़े पर्दे पर अपने पिता शाहरुख खान के साथ नजर आने वाली हैं। यह सुहाना की दूसरी फिल्म होगी। उनकी डेब्यू फिल्म 'द आर्चीज' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आई थी और इसको फैंस और क्रिटिक्स से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था।

