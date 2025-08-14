शाहरुख खान की ‘किंग’ के लिए फैंस को करना होगा लंबा इंतजार, रिलीज डेट बढ़ी आगे?

शाहरुख खान की फिल्म किंग के लिए फैंस को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। फिल्म की रिलीज में देरी की खबर है। माना जा रहा है कि शाहरुख खान के कंधे की चोट की वजह से फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ाया गया है।

शाहरुख खान की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। इन दिनों शाहरुख खान अपनी फिल्म किंग को लेकर चर्चा में हैं। हालांकि, फैंस को इस फिल्म के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। पहले ये फिल्म साल 2026 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब खबर है कि फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ा दिया गया है। माना जा रहा है कि शाहरुख खान की कंधे की चोट की वजह से फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ाया गया है।

किंग की रिलीज बढ़ी आगे मिड डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स ने कथिततौर पर शाहरुख खान की चोट की वजह से किंग की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया है। फिल्म से जुड़े सूत्रों ने पोर्टल को बताया कि मेकर्स शाहरुख खान की हेल्थ पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसी वजह से फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ा दिया गया है।

2027 में रिलीज हो सकती है फिल्म रिपोर्ट्स की मानें तो यह फिल्म पहले अगले साल यानी 2026 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म साल 2027 में रिलीज हो सकती है। रिपोर्ट की मानें तो मेकर्स अब फिल्म के अगले शेड्यूल को लेकर प्लान कर रहे हैं। फिल्म साल 2027 के शुरुआती महीनों में रिलीज हो सकती है।