सुप्रिया सुले की बेटी के संगीत में शाहरुख का डांस, अपनी ही फिल्म के गाने पर थिरके किंग खान
Shah Rukh Khan Dance: सोशल मीडिया पर शाहरुख खान का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में शाहरुख खान एनसीपी (एसपी) नेता सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले के संगीत फंक्शन पर कोई मिल गया पर डांस करते नजर आ रहे हैं।
एनसीपी (एसपी) नेता सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले की संगीत सेरेमनी में शाहरुख खान ने अपने डांस से चार चांद लगा दिए। शाहरुख खान अपनी ही फिल्म कुछ कुछ होता है के गाने कोई मिल गया पर डांस करते नजर आए। शाहरुख खान के डांस का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।शाहरुख खान के इस डांस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन भी सामने आया है।
कोई मिल गया पर शाहरुख खान ने किया डांस
शाहरुख खान का जो एक वीडियो सामने आया है उसमें एक्टर रेवती और बाकी के मेहमानों के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान की फिल्म का गाना कोई मिल गया वीडियो में सुनाई पड़ रहा है।
ऑल ब्लैक आउट फिट में नजर आए शाहरुख खान
वहीं, शाहरुख खान का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में शाहरुख खान अपना आइकॉनिक पोज देते नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान संगीत सेरिमनी में ऑल ब्लैक लुक में पहुंचे। वो बंदगला जैकेट के साथ ब्लैक पैंट्स और काले जूते पहने नजर आए। शाहरुख खान ने अपने लुक को एक घड़ी के साथ पूरा किया।
शाहरुख खान के इन वीडियोज पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन भी आए हैं। एक यूजर ने लिखा- शाहरुख खान हमेशा ही इतने हैंडसम और शानदार कैसे लगते हैं। एक यूजर ने लिखा- कुछ भी हो जाए, बस नाचते रहो। एक ने कहा- इतिहास का सबसे बड़ा सुपरस्टार शाहरुख खान।
कौन हैं रेवति सुले और सारंग लाखिया?
रेवति सुले सांसद सुप्रिया सुले और सदानंद सुले की बेटी और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार की पोती हैं। रेवति सुले ने बिजनेसमैन सारंग लखानी से शादी रचाई है। दोनों की शादी आज यानी 20 जून को हुई है।
सारंग लखानी की बात करें तो वो बिजनेसमैन अरुण लखानी के बेटे हैं। रेवति के पति सारंग अभी नागपुर स्थित विश्वराज ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और इससे पहले इंटरनेशनल इवेंट्स में बैडमिंटन में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
शाहरुख खान की बात करें तो इसी साल दिसंबर में उनकी फिल्म किंग सिनेमाघरों में रिलीज होगी। किंग में शाहरुख खान के साथ उनकी बेटी सुहाना खान नजर आएंगी। सुहाना के अलावा फिल्म में अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण, जयदीप अहलावत, राघव जुयाल, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और अरशद वारसी जैसे कलाकार नजर आएंगे। किंग को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। बता दें, किंग से शाहरुख खान का लुक रिवील कर दिया गया है। शाहरुख खान के फैंस को उनका ये लुक काफी पसंद आया है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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