Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडShah Rukh Khan confirms romance in King with Deepika Padukone says he playing new kind of macho hero
शाहरुख खान ने ‘किंग’ पर दिया अपडेट, कहा- मेरे साथ फिल्म में दीपिका पादुकोण भी है तो…

शाहरुख खान ने ‘किंग’ पर दिया अपडेट, कहा- मेरे साथ फिल्म में दीपिका पादुकोण भी है तो…

संक्षेप: शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘किंग’ अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म से शाहरुख खान का लुक रिवील हो गया है। वहीं स्टारकास्ट की भी डिटेल आ गई है।

Tue, 4 Nov 2025 02:00 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शाहरुख खान ने ‘किंग’ पर अपडेट दिया है। पहले उन्होंने अपने जन्मदिन पर मुंबई में आयोजित एक इवेंट में फिल्म ‘किंग’ से अपना लुक रिवील किया। वहीं अब उन्होंने खुलासा किया है कि फिल्म में लोगों को एक्शन के साथ-साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा। उन्होंने इस बात को बेहद खास अंदाज में कहा। वह मुस्कुराते हुए बोले, “मेरे साथ फिल्म में दीपिका पादुकोण भी है…तो प्यार तो जरूर होगा!”

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कैसी होगी फिल्म की कहानी?

शाहरुख ने बताया कि फिल्म की कहानी कई लेयर्स में बुनी गई है। फिल्म लोगों को सोचने पर मजबूर करेगी कि हम जिंदगी के बड़े फैसले कैसे लेते हैं। उन्होंने ये भी साबित किया कि फिल्म का ओपन एंड रहेगा ताकि दर्शक खुद फैसला ले सकें कि क्या सही है और क्या गलत।

सिद्धार्थ आनंद से सीखा ‘माचो हीरो’ बनना

‘किंग’ काे सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। शाहरुख ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, “सिद्धार्थ बहुत डिसिप्लिन्ड डायरेक्टर हैं। उनके साथ काम करते हुए मैंने सीखा कि एक्शन हीरो या कहें ‘माचो हीरो’ कैसे बना जाता है।”

स्टारकास्ट और कैमियो

‘किंग’ में शाहरुख और दीपिका के अलावा अभय वर्मा, अरशद वारसी, अभिषेक बच्चन, जयदीप अहलावत और राघव जूयाल नजर आएंगे। वहीं रिपोर्ट्स की मानें तो रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और शाहरुख की बेटी सुहाना खान का कैमियो होगा।

रिलीज डेट

यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही ‘किंग’ अप्रैल 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फैंस इस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं क्योंकि इसमें शाहरुख एक नए अवतार में नजर आएंगे।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Shahrukh Khan Deepika Padukone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।