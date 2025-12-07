Hindustan Hindi News
Shah Rukh Khan Childhood Anecdote Teacher Who Got Fooled by SRK
बचपन में टीचर को यूं बेवकूफ बनाते थे शाहरुख, गलती करने के बावजूद यूं मिल जाती थी माफी

बचपन में टीचर को यूं बेवकूफ बनाते थे शाहरुख, गलती करने के बावजूद यूं मिल जाती थी माफी

संक्षेप:

Shah Rukh Khan: बचपन में टीचर को यूं बेवकूफ बनाया करते थे शाहरुख खान। गलती करने के बावजूद आसानी से मिल जाती थी माफी।

Dec 07, 2025 05:47 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की एक्टिंग और उनकी शालीन बर्ताव का हर कोई फैन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान अपनी एक्टिंग के जरिए बचपन में अपनी टीचर को भी बेवकूफ बना दिया करते थे। शाहरुख खान ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपनी एक्टिंग के जरिए बचपन में अपनी टीचर को ऐसा जताया करते थे कि वो बहुत मासूम और बेचारे हैं, जबकि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात चल रही होती थी और हमेशा वो बड़ी चालाकी से चीजें अपने फेवर में करवा लेते थे।

बचपन से ही शैतान थे SRK

शाहरुख खान ने एक न्यूज शो में बातचीत के दौरान बताया, "मेरी टीचर ने मुझे कहा था कि तुम्हारी डेविल्स स्माइल है। जब भी मैं स्माइल करता था तो मुझे माफी जरूर मिल जाती थी। मैंने केमिस्ट्री लैब में स्कूल के अंदर कुछ चीजें फाड़ दी थीं। जब मेरी टीचर मुझे पकड़ती थी तो रो पड़ता था, और कहता था कि मेरे घर में मां-बाप बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं और आप भी मेरी मां जैसी हैं। मैं रोता था तो वो मुझे रोकती थीं और कहती थीं कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मां जैसी हूं।"

टीचर को होता था यह भ्रम

शाहरुख खान ने बताया, "जब मैं घूमता था तो हंसता था। लेकिन पीछे उन्हें लगता था कि मैं बहुत तेज-तेज रो रहा हूं।" शाहरुख खान बचपन से ही बहुत शैतान रहे हैं लेकिन उनकी ये शरारतें आज भी लोगों को एंटरटेन करती हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो सालों से लोगों को एंटरटेन कर रहे शाहरुख खान अब जल्द ही फिल्म किंग के जरिए बॉक्स ऑफिस पर फिर लौटेंगे। दर्शक उन्हें फिर एक बार एक्शन करते देख पाएंगे लेकिन क्या उनकी यह फिल्म भी पठान और जवान की तरह सुपरहिट होगी? यह तो वक्त ही बताएगा।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Shah Rukh Khan

