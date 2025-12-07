बचपन में टीचर को यूं बेवकूफ बनाते थे शाहरुख, गलती करने के बावजूद यूं मिल जाती थी माफी

संक्षेप: Shah Rukh Khan: बचपन में टीचर को यूं बेवकूफ बनाया करते थे शाहरुख खान। गलती करने के बावजूद आसानी से मिल जाती थी माफी।

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की एक्टिंग और उनकी शालीन बर्ताव का हर कोई फैन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान अपनी एक्टिंग के जरिए बचपन में अपनी टीचर को भी बेवकूफ बना दिया करते थे। शाहरुख खान ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपनी एक्टिंग के जरिए बचपन में अपनी टीचर को ऐसा जताया करते थे कि वो बहुत मासूम और बेचारे हैं, जबकि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात चल रही होती थी और हमेशा वो बड़ी चालाकी से चीजें अपने फेवर में करवा लेते थे।

बचपन से ही शैतान थे SRK शाहरुख खान ने एक न्यूज शो में बातचीत के दौरान बताया, "मेरी टीचर ने मुझे कहा था कि तुम्हारी डेविल्स स्माइल है। जब भी मैं स्माइल करता था तो मुझे माफी जरूर मिल जाती थी। मैंने केमिस्ट्री लैब में स्कूल के अंदर कुछ चीजें फाड़ दी थीं। जब मेरी टीचर मुझे पकड़ती थी तो रो पड़ता था, और कहता था कि मेरे घर में मां-बाप बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं और आप भी मेरी मां जैसी हैं। मैं रोता था तो वो मुझे रोकती थीं और कहती थीं कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मां जैसी हूं।"