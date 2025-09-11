'मैं रोया था', शाहरुख खान मानते हैं इस फिल्म को अपनी सबसे बड़ी असफलता
शाहरुख खान ने अपने करियर में तमाम फिल्में की हैं। उनकी कई फिल्में हिट हुईं तो कई फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुईं। पर क्या आप जानते हैं शाहरुख खान अपनी किस फिल्म को सबसे बड़ी असफलता मानते हैं? इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद शाहरुख खान रोए थे।
बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने अपने करियर में तमाम फिल्में की हैं। उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट हुईं तो कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुईं। इन्हीं फ्लॉप फिल्मों में से एक को शाहरुख खान अपने करियर की सबसे बड़ी असफलता मानते हैं। उन्होंने बताया था कि इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद वो, उनके डायरेक्टर और को-एक्ट्रेस जूही चावला बुरी तरह रोए थे। शाहरुख खान की ये फिल्म साल 2000 में रिलीज हुई थी।
इस फिल्म को बताया सबसे बड़ी असफलता
क्या आप पहचान पाए इस फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यह फिल्म साल 2000 में रिलीज हुई थी। फिल्म में शाहरुख खान के साथ जूही चावला नजर आई थीं। इस फिल्म को अजीज मिर्जा ने डायरेक्ट किया था।
फिल्म के फ्लॉप होने पर रोए थे शाहरुख खान
प्रीति जिंटा के साथ एक पुरानी बातचीत में शाहरुख खान ने कहा था कि वो फिर भी दिल हैं हिंदुस्तानी को अपनी सबसे बड़ी असफलता मानते हैं। शाहरुख खान ने कहा था कि उनके लिए, जूही के लिए और अजीज के लिए सबसे बड़ी असफलता थी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। शाहरुख ने कहा था, मतलब मैं जिंदगी में कभी भी टेबल पर बैठकर फिल्म नहीं चलने के लिए रोया नहीं हूं। हम तीनों रोए थे। हम रोते रहते थे कि ये क्या हो गया। बिल्कुल नहीं चली थी वो फिल्म।
फिल्म का बजट और कमाई
boxofficeindia.com के मुताबिक, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। 13 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में 18.20 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.2 है। आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।