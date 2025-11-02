शाहरुख खान ने बर्थडे पर तोड़ा फैंस का दिल, माफी मांगते हुए लिखा- बात को समझने के लिए शुक्रिया

संक्षेप: शाहरुख खान ने अपने जन्मदिन पर फैंस से माफी मांगी है। सुपरस्टार ने अपनी एक्स पोस्ट में माफी मांगने के साथ ही साथ लोगों से एक वादा भी किया है। तो चलिए जानते हैं यह पूरा मामला।

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान आज 2 नवंबर को अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। शाहरुख खान के बेहिसाब चाहने वाले हर साल की तरह इस बार भी उनके घर के बाहर उनकी एक झलक पाने और उन्हें बर्थडे विश करने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन शाहरुख खान ने एक X पोस्ट करके साफ कर दिया है कि वो इस बार अपने फैंस का दीदार करने के लिए बाहर नहीं आ सकेंगे। शाहरुख खान ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि वो ऐसा अधिकारियों की बात को ध्यान में रखते हुए और भीड़ की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पोस्ट करके फैंस को दिया यह मैसेज शाहरुख खान ने रविवार रात सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट में लिखा, "अथॉरिटीज ने मुझे सलाह दी है कि मैं बाहर आकर आप सभी प्यारे लोगों का स्वागत नहीं कर पाऊंगा जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं तहेदिल से आप सभी से माफी मांगता हूं लेकिन मुझे कहा गया है कि भीड़ को नियंत्रित करने को ध्यान में रखते हुए सबकी सुरक्षा के लिए यही ठीक रहेगा। शुक्रिया बात को समझने के लिए और मेरी बात का यकीन करने के लिए। मैं आप लोगों को उससे कहीं ज्यादा मिस करूंगा जितना आप मुझे करेंगे।"

अगली बार मिलने का किया वादा लेकिन ऐसा नहीं है कि यह कोई नई रिवायत शुरू हुई है, जिसके चलते वो आगे भी अपने फैंस से मिलने नहीं आया करेंगे। शाहरुख खान ने अपनी पोस्ट की आखिर में लिखा, "मैं आप सभी को आगे मिलने और आपके साथ प्यार साथा करने का इंतजार करूंगा। सभी को ढेर सारा प्यार।" यानि शाहरुख खान आगे अपने फैंस को मिलने के लिए जरूर आ सकते हैं। बता दें कि शाहरुख खान के घर मन्नत में अभी काम चल रहा है और वह तब तक के लिए पाली हिल में स्थित अपार्टमेंट में परिवार के साथ शिफ्ट हो गए हैं।