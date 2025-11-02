अपनी बर्थ डे पार्टी में टी-शर्ट, जीन्स और बीनी में नजर आए शाहरुख खान, डांस करती दिखीं अनन्या
संक्षेप: Shah Rukh Khan Birthday: शाहरुख खान आज यानी 2 नवंबर को अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। शाहरुख खान के जन्मदिन पर करण जौहर, अनन्या पांडे और रानी मुखर्जी जैसे सितारेअलीबाग पहुंचे। करण ने मिडनाइट जश्न की एक तस्वीर भी शेयर की है।
बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान आज यानी 2 नवंबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। शाहरुख के इस खास मौके पर इंडस्ट्री में उनके करीबी दोस्त शाहरुख के अलीबाग वाले बंगले पर रात में पहुंचे। करण जौहर ने उनकी मिडनाइट पार्टी की एक झलक भी सोशल मीडिया पर शेयर की। फरहा खान ने भी शाहरुख खान के साथ तस्वीर शेयर की। करण जौहर की तस्वीर में उनके साथ एक्ट्रेस रानी मुखर्जी नजर आ रही हैं।
करण जौहर ने शेयर की तस्वीर
शुक्रवार को करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की। ये तस्वीर शाहरुख खान के बर्थ डे बैश की है। करण जौहर के साथ इस तस्वीर में रानी मुखर्जी नजर आ रही हैं। वहीं, करण जौहर की सेल्फी के पूछे एक एक्ट्रेस डांस करती नजर आ रही हैं। करण ने इस तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा- गेस करिए फोटो बॉम्बर कौन है?
डांस करती दिखीं अनन्या पांडे
करण की सेल्फी में पीछे नजर आ रही एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि अनन्या पांडे हैं। अनन्या पांडे के हाथ में एक ड्रिंक का गिलास नजर आ रहा है। वहीं, अनन्या हॉल्टर नेक वाली गोल्डनव ड्रेस में नजर आ रही हैं। तस्वीर में पीछे कई लोग डांस करते नजर आ रहे हैं। करण की तस्वीर से साफ है कि शाहरुख के 60वें जन्मदिन की पार्टी काफी मजेदार रही।
जीन्स और टी-शर्ट में नजर आए शाहरुख खान
करण जौहर के अलावा, फराह खान ने भी एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में शाहरुख खान भी भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर में शाहरुख खान तस्वीर में टी-शर्ट और जीन्स के साथल बीनी पहने नजर आ रहे हैं। वहीं, फराह खान उनके गालों पर किस करती नजर आ रही हैं। शाहरुख खान ने अपने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा- हैप्पी बर्थ डे किंग, अगले 100 साल और राज करिए।
