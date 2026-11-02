शाहरुख खान ने बर्थडे खत्म होने से पहले फैंस को दिया सबसे बड़ा तोहफा, खुशी से झूम उठे फैंस
शाहरुख खान सोमवार को बर्थडे की शाम पर फैंस से मिलने के लिए मन्नत की बालकनी में आए और उन्होंने फैंस को ग्रीट किया। इस दौरान का वीडियो सामने आया है।
शाहरुख खान का आज 61 बर्थडे है। एक्टर के बर्थडे पर फैंस को उम्मीद होती है कि किंग खान बालकनी में आकर फैंस को मिलेंगे। लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा था कि शायद किंग खान फैंस को मिलने बाहर नहीं आएंगे। लेकिन शाम में किंग खान ने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया।
शाहरुख आए फैंस से मिलने
शाहरुख मन्नत की बालकनी में आए और फैंस को ग्रीट किया। शाहरुख को देख फैंस काफी खुश हुए और उनका नाम चिल्लाने लगे।
एक और वीडियो हो रहा वायरल
इसके अलावा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये एक्टर का ताज होटल से बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए वापस आने का है।
ऐसी रिपोर्टस हैं कि शाहरुख खान ने ताज होटल में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के साथ। इस दौरान शाहरुख गाड़ी से बाहर आकर फैंस को ग्रीट करते हैं और फिर वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं।
किंग फिल्म का नया गाना रिलीज
बता दें कि किंग खान के बर्थडे पर उनकी अपकमिंग फिल्म किंग का गाना तू मिल जाए रिलीज हुआ है। इस गाने में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण नजर आ रहे हैं। दोनों की रोमांटिक कैमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है।
किंग फिल्म के बारे में जानें
किंग फिल्म की बात करें तो इसे सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पुादुकोण, सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, राघव जुयाल, टाइगर श्रॉफ, रानी मुखर्जी भी हैं।
इस फिल्म के जरिए शाहरुख एक लंबे गैप के बाद बड़े पर्दे पर नजर आ रहे हैं। लास्ट वह फिल्म डंकी में नजर आए थे जो साल 2023 में रिलीज हुई थी। उसी साल वह पठान, जवान में भी नजर आए थे। वहीं करीना कपूर खान का इसमें स्पेशल डांस सीक्वेंस है।
वहीं किंग शाहरुख और सुहाना की साथ में पहली फिल्म है। दोनों पहली बार किसी फिल्म में साथ काम कर रहे हैं। वहीं दीपिका के साथ यह शाहरुख की छठी फिल्म है। इससे पहले दोनों ओम शांति ओम, हैप्पी न्यू ईयर, चेन्नई एक्सप्रेस, जवान और पठान में साथ काम कर चुके हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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