'बाप सिर्फ इंतजार कर रहा है', शाहरुख खान बोले उन्हें कुछ नहीं बताते बेटे आर्यन

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इन दिनों अपनी नेटफ्लिक्स सीरीज Ba***ds of Bollywood को लेकर चर्चा में हैं। अब शाहरुख खान और नेटफ्लिक्स ने खास अंदाज में बताया है कि आर्यन की सीरीज का ट्रेलर कब रिलीज होगा। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 08:45 PM
यनशाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इन दिनों अपनी अपकमिंग नेटफ्लिक्स सीरीज Ba***ds of Bollywood को लेकर चर्चा में हैं। फैंस को सीरीज और उसके ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार है। एक फैन ने शाहरुख खान से आस्क मी एनीथिंग सेशन में आर्यन खान की सीरीज के बारे में सवाल किया। इसपर शाहरुख खान ने कहा कि आर्यन खान उन्हें कुछ भी नहीं बताते हैं और उन्होंने नेटफ्लिक्स से इस बारे में सवाल किया।

शाहरुख ने नेटफ्लिक्स से पूछा सवाल

एक फैन ने शाहरुख खान से पूछा- सर, बताओ आर्यन खान के शो का मैटेरियल कब आएगा? इसपर शाहरुख ने नेटफ्लिक्स को टैग करते हुए लिखा- “बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो बताना पड़ेगा नेटफ्लिक्स। बेटा शो बना रहा है, बाप सिर्फ इंतजार कर रहा है…नेटफ्लिक्स इंडिया तुम क्या कर रहे हो?”

नेटफ्लिक्स ने बताया कब आएगा फर्स्ट लुक

शाहरुख खान के इस सवाल पर नेटफ्लिक्स ने जवाब दिया- “बेटे का टीजर पोस्ट करने से पहले बाप से परमीशन चाहिए थी। पहला लुक कल आएगा।”

नेटफ्लिक्स के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए शाहरुख ने उन्हें फर्स्ट लुक रिलीज करने की इजाजत दी। उन्होंने लिखा- "प्लीज टाइम भी बता दीजिए। आर्यन मुझे कुछ भी नहीं बताता। आपके साथ तो पुराना रिश्ता है…तो प्लीज मुझे बताइए और सबको बताइए।"

