बाजीगर के सेट पर जर्नलिस्ट पर भड़क गए थे शाहरुख खान; 'वो बैठे स्मोक कर रहे थे…'

शाहरुख खान इंडस्ट्री के एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें लगभग हर कोई पसंद करता है, प्यार करता है। हालांकि, एक वक्त था जब शाहरुख खान के बारे में मैगजीन और न्यूजपेपर में निगेटिव खबरें छपती थीं। इन्हीं खबरों से परेशान शाहरुख एक बार एक जर्नलिस्ट पर भड़क गए थे।

शाहरुख खान इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। अपने करियर के शुरुआती दिनों में शाहरुख खान को लेकर मीडिया में कई निगेटिव खबरें आती थीं। ऐसी ही निगेटिव खबरों से परेशान शाहरुख खान एक बार एक जर्नलिस्ट पर भड़क गए थे। ये किस्सा बाजीगर के सेट पर हुआ था।

'उस वक्त थोड़ा घमंडी थे शाहरुख खान' हिंदी रश से खास बातचीत में सीनियर जर्नलिस्ट पूजा समंत ने बताया कि एक बार शाहरुख खान उनपर भड़क गए थे। उन्होंने बताया कि वो उस वक्त जिस मैगजीन में काम कर रही थीं, उसके एडिटर अक्सर शाहरुख खान के खिलाफ काफी लिखते थे। उन्होंने कहा कि शाहरुख में उस वक्त थोड़ा सा घमंड भी था। तो उसके खिलाफ लिखते थे।

बाजीगर की चल रही थी शूटिंग पूजा ने बताया कि फिर हमारे एडिटर ने देखा कि शाहरुख तो काफी चर्चा में हैं, तो वो अब शाहरुख खान का इंटरव्यू करना चाहते थे। पूजा ने बताया कि वो शाहरुख खान का इंटरव्यू लेने के लिए फिल्मिस्तान स्टूडियो गई थीं। उस वक्त बाजीगर का सेट लगा था, ये काली-काली आंखे गाने का शूट कर रहा था।

स्मोक कर रहे थे शाहरुख खान पूजा वहां जब पहुंची तब शाहरुख अपने मेकअप रूम में थे। वो शाहरुख खान के मेकअप रूम में पहुंचीं। पूजा ने कहा, शाहरुख खान चेन स्मोकर थे, वो बैठे-बैठे स्मोक कर रहे थे। मैंने नॉक किया, मैंने उन्हें बताया कि मैं इस-इस मैगजीन से आई हूं।" मैगजीन का नाम सुनते ही शाहरुख खान कहने लगे कि तुम इस मैगजीन से हो, तुम लोग क्या-क्या छापते रहते हो मेरे बारे में, शक्ल मत दिखाना अपनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा इंटरव्यू लेने के लिए।