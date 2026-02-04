Hindustan Hindi News
Shah Rukh Khan and Saif Ali Khan to Work Together after 23 Years of Kal Ho Na Ho
23 साल बाद साथ काम करेंगे सैफ और शाहरुख, नेटफ्लिक्स पर आने जा रही है यह बड़ी फिल्म

23 साल बाद साथ काम करेंगे सैफ और शाहरुख, नेटफ्लिक्स पर आने जा रही है यह बड़ी फिल्म

संक्षेप:

Shah Rukh Khan and Saif Ali Khan: लंबे वक्त के बाद सैफ अली खान और शाहरुख खान ने एक बार फिर हाथ मिलाया है। दोनों स्टार्स एक बार फिर बड़े प्रोजेक्ट के लिए साथ में काम करने जा रहे हैं।

Feb 04, 2026 01:28 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की साल 2003 में आई फिल्म 'कल हो ना हो' कई मायनों में खास थी। फिल्म में शाहरुख खान के साथ एक्टर सैफ अली खान भी अहम किरदार निभाते नजर आए थे। इंडस्ट्री के दो दिग्गज सितारों को फैंस ने बड़े पर्दे पर साथ देखा और इस मूवी की कहानी से लेकर किरदार और डायलॉग्स तक आज तक हमें याद हैं। लेकिन अब नेटफ्लिक्स की वजह से फिर एक बार यही मौका वापस आने जा रहा है। सैफ अली खान और शाहरुख खान एक फिल्म के लिए फिर एक बार साथ काम करते नजर आएंगे। हालांकि वो इस फिल्म के लिए स्क्रीन शेयर करेंगे या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। इस फिल्म का टाइटल 'कर्तव्य' होगा और यह ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

फिर करेंगे शाहरुख खान संग काम

फिल्म 'कल हो ना हो' के लगभग 23 साल बाद दोनों स्टार्स ने एक बार फिर हाथ मिलाया है। सैफ अली खान ने 'Next on Netflix 2026' इवेंट में ऐलान किया कि उनकी अगली फिल्म 'कर्तव्य' का प्रोडक्शन शाहरुख खान के रेड चिलीज एंटरटेनमेंट बैनर द्वारा किया जा रहा है। इस इवेंट में सैफ अली खान स्टेज पर आए और उन्होंने 'हम हिंदुस्तानी' का अनाउंसमेंट किया जिसमें वह प्रतीक गांधी के साथ काम करते नजर आएंगे। सैफ अली खान ने कहा, 'ऐसा लग रहा है कि घर वापसी हुई है।'

सैफ को आई 'सैक्रेड गेम्स' की याद

मालूम हो कि सैफ अली खान ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ मिलकर 'सैक्रेड गेम्स' बनाई थी और यह नेटफ्लिक्स के भारत में आने के बाद इसकी पहली बड़ी हिंदी वेब सीरीज थी। सैफ अली खान ने कहा, ‘नेटफ्लिक्स इंडिया और मैंने साथ में सैक्रेड गेम्स शुरू किया था। यह कमाल का अनुभव था। नेटफ्लिक्स हमेशा ही हाई क्वालिटी के लिए जाना गया है। मुझे याद है कि हमने एक फिल्म शूट की थी और यह क्वालिटी कंट्रोल के लिए गई थी। आपको कुछ खास तरह के कैमरा पर शूटिंग करनी होती है। जब आप नेटफ्लिक्स के लिए शूट करते हैं तो कुछ खास स्टैंर्डड हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं।’

जल्द आएगी शाहरुख के साथ फिल्म

सैफ अली खान से जब शाहरुख खान के साथ आने जा रही उनकी नेटफ्लिक्स फिल्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, 'हमने अभी-अभी 'कर्तव्य' नाम की एक फिल्म कम्पलीट की है , जो वाकई बहुत शानदार है। शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज ने इसे प्रोड्यूस किया है। यह जल्द ही रिलीज होने वाली है। फिल्म का डायरेक्शन पुलकित ने किया है।' बाद में 'कर्तव्य' की एक झलक भी दिखाई गई। जहां तक हम हिंदुस्तानी की बात है तो सैफ अली खान ने कहा- इस बार इस तरह की फिल्म करने का मौका मिलना, प्रतीक के साथ काम करना करना भी खास था। साथ ही भारत के दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने की कहानी भी रोमांचक थी।'

