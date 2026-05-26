शाहरुख खान-काजोल की वो फिल्में, जिन्हें आज भी नहीं दे सका कोई टक्कर, इसे मिली सबसे ज्यादा IMDb रेटिंग
शाहरुख खान और काजोल की बेजोड़ केमिस्ट्री ने पर्दे पर हर बार आग लगाई है। इस जोड़ी ने युवाओं को प्यार करना सिखाया है। आज भी इन दोनों की फिल्मों को काफी पसंद किया जाता है। आज हम आपको शाहरुख और काजोल की आईकॉनिक फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाया है।
बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऑन-स्क्रीन जोड़ियां ऐसी होती हैं, जिन्होंने पर्दे पर अपना जादू बिखेरा है। इस जोड़ियों को आज भी लोग उतना ही पसंद करते हैं। इस लिस्ट में कई नाम शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी की जोड़ी को पसंद किया गया तो वो है शाहरुख खान और काजोल। दोनों की बेजोड़ केमिस्ट्री ने पर्दे पर हर बार आग लगाई है। इस जोड़ी ने युवाओं को प्यार करना सिखाया है। आज भी इन दोनों की फिल्मों को काफी पसंद किया जाता है। आज हम आपको शाहरुख और काजोल की आईकॉनिक फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाया है। तो चलिए देखते हैं उनकी फिल्मों की लिस्ट...
बाजीगर
शाहरुख खान और काजोल की फिल्म 'बाजीगर' ब्लॉकबस्टर रही थी। इस मूवी में शाहरुख अपने पिता की मौत का बदला कजोल के पिता से लते हैं। फिल्म में इनके अलावा शिल्पा शेट्टी, राखी गुलजार जैसे कई सितारे अहम किरदार में थे। 'बाजीगर' शाहरुख और काजोल की एक साथ पहली फिल्म थी, और इसने दिखाया कि उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री कुछ खास थी। इस फिल्म को IMDb पर 7.6 रेटिंग मिली है।
दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे
शाहरुख और काजोल की फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' साल 1995 में रिलीज हुई थी। ये मूवी बॉलीवुड की आईकॉनिक फिल्मों में गिनी जाती है। इस मूवी का आलम ये था कि सिनेमाघरों में लगातार 20 वर्षों से अधिक समय तक चली। इस फिल्म में काजोल, शाहरुख के अलावा अमरीश पुरी, मंदिरा बेदी जैसे कलाकार लीड रोल में थे। शाहरुख और काजोल की बात करते समय डीडीएलजे का जिक्र किए बिना बात अधूरी है। इस फिल्म को IMDb पर 8 रेटिंग मिली है।
करण-अर्जुन
शाहरुख और काजोल की फिल्मों में 'करण-अर्जुन' की अपने जमाने की हिट फिल्मों में से हैं। साल 1995 में रिलीज हुई इस फिल्म में सलमाान खान, ममता कुलकर्णी, राखी गुलजार और अमरीश पुरी जैसे दिग्गज अहम किरदार में थे। IMDb पर इसे 6.8 रेटिंग मिली है।
कुछ कुछ होता है
शाहरुख खान और काजोल की हिट फिल्मों में साल 1998 में आई 'कुछ कुछ होता है ' का नाम शामिल न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस फिल्में शाहरुख ने राहुल और काजोल ने अंजलि का किरदार निभाया था। प्यार और दोस्ती पर बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की। मूवी में रानी मुखर्जी भी लीड रोल में थीं। IMDb पर इसे 7.5 रेटिंग मिली है।
कभी खुशी कभी गम
साल 2001 में आई आईकॉनिक फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' में एक दो नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई दिग्गजों ने अपनी प्रजेंस से फिल्म में चारचांद लगाया। फिल्म में शाहरुख खान और काजोल के अलावा, करीना कपूर खान, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन जैसे कलाकार अहम किदार थे। इस फिल्म को IMDb पर इसे 7.4 रेटिंग मिली है।
शाहरुख-काजोल की फिल्मों की लिस्ट और IMDb रेटिंग पर
|1. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (1995)
|8 रेटिंग
|2. करण अर्जुन (1995)
|6.8 रेटिंग
|3. कुछ कुछ होता है (1998)
|7.5 रेटिंग
|4. कभी खुशी कभी गम (2001)
|7.4 रेटिंग
|5. कल हो ना हो (2003)
|7.9 रेटिंग
|6. कभी अलविदा ना कहना (2006)
|6 रेटिंग
|7. ओम शांति ओम (2007)
|6.7 रेटिंग
|8. माई नेम इज़ खान (2010)
|7.9 रेटिंग
|9. दिलवाले (2015)
|5 रेटिंग
|10. बाजीगर (1993)
|7.6 रेटिंग
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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