‘रेप की मिली धमकियां, बुलाया गया दाऊद की मिस्ट्रेस’; ट्रोलिंग पर क्या बोलीं शाहरुख खान की एक्ट्रेस
शाहरुख खान की फिल्म कभी हां कभी ना में नजर आईं एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णामुर्ति ने हाल ही में ऑनलाइन ट्रोलिंग को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि क्योंकि वो खुलकर अपनी राय रखती हैं, उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है।
1994 में रिलीज हुई फिल्म कभी हां कभी ना में आना का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णामुर्ति ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपने जीवन के तमाम पहलुओं को लेकर बात की। उन्होंने इस बारे में भी बात की कि कैसे आज के समय में लोगों के प्यार के साथ-साथ उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है।
एक्स पर ट्रोलिंग को लेकर क्या बोलीं सुचित्रा
हिंदी रश से खास बातचीत में सुचित्रा ने कहा कि उन्हें बहुत से लोगों का प्यार मिलता है, लेकिन लोग उन्हें ट्रोल भी करते हैं। सुचित्रा से पूछा गया कहां लोग उन्हें ट्रोल करते हैं। इसपर सुचित्रा ने एक्स (पहले ट्विटर के नाम से मशहूर) का नाम लिया। उन्होंने कहा कि अब तो वो ट्विटर का इस्तेमाल भी नहीं करती हैं।
एक्ट्रेस को मिलीं रेप की धमकियां
ट्रोल्स के बारे में बात करते हुए सुचित्रा ने कहा, "क्या-क्या नाम बुलाए हैं मेरे। बाप रे। दाऊद की मिस्ट्रेस, भारत छोड़ो। मुझे रेप की धमकियां मिलीं, जान से मारने की धमकियां मिलीं। मैंने बहुत ज्याद ओपन होकर अपनी बातें रखी हैं तो वो सब टेंशन अब मुझे लेना नहीं है।"
बेबाकी से राय रखती हैं शाहरुख खान की एक्ट्रेस
सुचित्रा ने बोला वो चाहे कितना भी खुद को शांत रखें, चाहे कितना भी खुद को संत बोलें, लेकिन एक्टिविज्म की स्ट्रीक उनके अंदर से जाती नहीं है। अगर उन्हें आधी रात में भी कोई ख्याल आया है, तो वो उसी वक्त ट्विटर पर डाल देती हैं।
एक्ट्रेस बोलीं- ट्रोल्स को भी अपनी राय रखने की होनी चाहिए हिम्मत
सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने कहा कि उन्हें अब ट्रोल्स से फर्क नहीं पड़ता है। एक्ट्रेस ने कहा ट्रोल्स की अपनी राय है। उन्होंने कहा कि जैसे वो अपनी राय बेबाकी से रखती हैं, वैसे ट्रोल्स की भी हिम्मत होनी चाहिए अपनी राय रखने की और ये उनकी राय ही होती है।
क्यों बुलाया गया दाऊद की मिस्ट्रेस?
सुचित्रा से पूछा गया कि उन्हें दाऊद की मिस्ट्रेस किस बात के लिए बुलाया गया था। इसपर सुचित्रा ने कहा कि उन्होंने अजान को लेकर कुछ ट्वीट किया था जिसके बाद लोगों ने ये लिखा था। सुचित्रा ने बताया कि उन्होंने भगवान राम पर भी एक व्लॉग लिखा था जिसके बाद उन्हें खूब गालियां पड़ी थीं। लोगों ने उन्हें भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने को कहा था। सुचित्रा ने कहा कि कभी -कभी वो ट्रोलिंग पर चुप रहती हैं। जब चुप नहीं रहा जाता है तो वो जवाब भी दे देती हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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