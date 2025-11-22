Hindustan Hindi News
पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं शाहरुख खान की दो फिल्में, भारत में थीं हिट

संक्षेप:

पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर शाहरुख खान की दो फिल्में टॉप 10 में ट्रेंड कर रही हैं। ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थीं। एक फिल्म भारत में साल 2007 में रिलीज हुई थी। वहीं, दूसरी फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई थी। 

Sat, 22 Nov 2025 10:40 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की कुछ फिल्मों को हाल ही में अभी नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। ये फिल्में नेटफ्लिक्स पर आते ही ट्रेंड भी कर रही हैं। इनमें से शाहरुख खान की दो फिल्में पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही हैं। ये दोनों फिल्में भारत में सुपरहिट और हिट साबित हुई थीं। इसके अलावा, पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर तीन 3 बॉलीवुड फिल्में ट्रेंड कर रही हैं।

टॉप 10 में शाहरुख खान की दो फिल्में

netflix.com/tudum के मुताबिक, शाहरुख खान की जो फिल्में पाकिस्तान के टॉप 10 में ट्रेंड कर रही हैं वो हैं- चक दे इंडिया और जब तक है जान। चक दे इंडिया लिस्ट में 5वें नंबर पर है। वहीं जब तक है जान लिस्ट में 8 नंबर पर है। इसके अलावा लिस्ट में पहले नंबर पर अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी 3 और तीसरे नंबर पर एक चतुर नार और चौथे नंबर पर बारामुला ट्रेंड कर रही है।

चक दे इंडिया

चक दे इंडिया की बात करें तो ये फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई थी। फिल्म में शाहरुख खान इंडियन हॉकी टीम (फीमेल) के कोच की भूमिका में नजर आए थे। ये फिल्म भारत में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी।

जब तक है जान

जब तक है जान की बात करें तो ये फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। फिल्म में शाहरुख खान के साथ कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा नजर आई थीं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
