शबाना आजमी को आइटम नंबर्स से आपत्ति, बोलीं- नाभि, सीना दिखाते हैं, डायरेक्टर की मंशा पता चलती है
शबाना आजमी को बॉलीवुड के आइटम नंबर्स पर आपत्ति है। एक इवेंट के दौरान उन्होंने इस मामले पर बात की और कहा कि बच्चे पार्टियों में चोली के पीछे गाते हैं और लोग हंसते हैं।
बॉलीवुड के आइटम नंबर्स पर अक्सर बहस छिड़ती रहती है। इंडस्ट्री के ही कई लोग इन पर सवाल उठा चुके हैं। शबाना आजमी भी उनमें से एक हैं। उनको लगता है कि सीना, नाभि दिखाने वाले डायरेक्टर्स की मंशा साफ पता चलती है। शबाना आजमी का कहना है कि ऐसे गानों पर डांस करके महिलाएं खुद को ऑब्जेक्टिफाई करती हैं। शबाना ने खलनायक फिल्म के गाने 'चोली के पीछे क्या है का उदाहरण भी दिया।'
आइटम नंबर्स पर आपत्ति
शबाना आजमी मुंबई के वी द विमिन इवेंट में थीं। यहां बोलीं, ‘सिनेमा को इमेज से डिफाइन किया जाता है। जब आप डिसकनेक्टेड इमेज दिखाते हैं उदाहरण के लिए आहें भरते हुए सीना हिलाना, नाभी हिलाना, आप इनको फ्रेगमेंट्स में काट देते हैं और जिस तरह से कैमरा शरीर के चारों तरफ घूमता है इससे पता चलता है कि डायरेक्टर की इंटेशन क्या है। मुझे लगता है कि आइटम नंबर में एक महिला सारा कंट्रोल छोड़कर खुद को मेल गेज (पुरुषों की नजर) के लिए सरंडर कर देती है।’
बच्चे गाते हैं, चोली के पीछे
शबाना आगे बोलती हैं, 'इस तरह से वह खुद को ऑब्जेक्ट की तरह पेश कर रही है और कुछ लिरिक्स जो वह गाती हैं... मुझे बहुत-बहुत असहज करते हैं और मैं उनसे सहमत नहीं। की महिलाएं बोलती हैं कि अगर पुरुष ऐसा कर सकते हैं तो महिलाओं को क्यों नहीं करना चाहिए? अरे अगर पुरुष ऑब्जेक्टिफाई होना चाह रहे हैं तो आपको क्यों वैसा करना? मुझे इससे बहुत दिक्कत है और कई बार इसका स्टोरी से कोई लेना-देना नहीं होता। मुझे इस पर समाज के रिएक्शन से चिंता होती है क्योंकि आप किसी फंक्शन में जाते हैं और छोटे बच्चे गा रहे होते हैं, चोली के पीछे क्या है, हर कोई उन पर हंस रहा होता है। कोई उन शब्दों पर ध्यान नहीं देता।'
चोली के पीछे क्या है लिरिक्स
चोली के पीछे क्या है गाना खलनायक फिल्म का है। इसे माधुरी दीक्षित, नीना गुप्ता और संजय दत्त पर फिल्माया गया है। यहां देखें गाने के लिरिक्स जिस पर कई बार आपत्ति जताई जा चुकी है..
चोली के पीछे क्या है
चोली के पीछे
चोली के पीछे क्या है
चोली के पीछे
चुनरी के नीचे क्या है
चुनरी के निचे
हो चोली में दिल है मेरा
चुनरी में दिल है मेरा
चोली में दिल है मेरा
चुनरी में दिल है मेरा
यह दिल में दूंगी मेरे यार को
अरे लाखों दीवाने तेरे
आशिक पुराने तेरे
हो आशिक मिला ना ऐसा
मेरी पसंद जैसा
दे दिल शहर यह ऐसा
क्या करूं क्या करूं
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
